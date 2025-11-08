Thu nhập sếp lớn công ty bất động sản tăng mạnh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục, các doanh nghiệp cũng "mạnh tay" chi trả lương, thù lao cho các lãnh đạo cấp cao.

Quý III/2025, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt có thu nhập gần 547 triệu đồng, tương đương khoảng 182 triệu đồng/tháng. Ảnh: PDR.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cho biết số lượng nhân viên trực thuộc đã ghi nhận biến động giảm 48 người so với cuối năm 2024, hiện chỉ còn 238 lao động.

Vì vậy, trong quý III, công ty cũng chỉ dành ra hơn 26 tỷ đồng để trả lương, thu nhập cho nhân viên, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do số lượng nhân viên giảm, thu nhập bình quân mỗi nhân viên vẫn tăng, đạt khoảng 36,7 triệu đồng/tháng và cao hơn 2,7 triệu đồng so với cùng kỳ.

Đối với lãnh đạo cấp cao của công ty, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT PDR có thu nhập gần 547 triệu đồng trong quý, tăng 13% so với mức gần 485 triệu đồng ở quý III/2024. Như vậy, thu nhập bình quân của ông Đạt rơi vào khoảng 182 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Danh, Phó chủ tịch HĐQT PDR và là con trai của ông Đạt cũng có thu nhập tăng mạnh, từ 150 triệu đồng ở quý III/2024 lên 270 triệu đồng trong quý III năm nay, tương đương 90 triệu đồng/tháng.

Các thành viên độc lập HĐQT công ty bất động sản này cũng ghi nhận thu nhập tăng mạnh, như ông Lê Quang Phúc tăng từ 122 triệu đồng lên 229 triệu đồng (khoảng 76 triệu đồng/tháng), ông Trần Trọng Gia Vinh và ông Dương Hảo Tôn cũng được tăng thu nhập từ 120 triệu đồng lên 180 triệu đồng (tương đương 60 triệu đồng/tháng).

Riêng ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt, nhận hơn 1,6 tỷ đồng trong quý III/2024, tăng 14% từ mức 1,4 tỷ đồng vào năm ngoái, tức mỗi tháng ông nhận thu nhập khoảng 547 triệu đồng.

Trong bối cảnh nhân sự giảm, PDR vẫn ghi nhận tình hình kinh doanh tích cực khi tổng doanh thu thuần trong quý III tăng 19%, lên hơn 506 tỷ đồng và lãi sau thuế ở mức gần 86 tỷ đồng (tăng 67%).

Lý giải điều này, Phát Đạt cho biết công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn, Gia Lai) và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng dự án tại đường Kỳ Đồng (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM).

Trong khi Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận cải thiện, quý III, một “ông lớn" bất động sản khác, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL), lại ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.683 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng . Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Dù kết quả kinh doanh chưa khởi sắc, trong 9 tháng năm nay, công ty này vẫn chi mạnh 240 tỷ đồng để trả chi phí nhân viên và quản lý, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Như vậy, thu nhập bình quân mỗi nhân viên Novaland đạt khoảng 23,5 triệu đồng/tháng, tăng 1,8 triệu đồng so với năm ngoái.

9 tháng đầu năm, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, nhận thù lao 900 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng và không thay đổi so với năm trước.

Hai thành viên khác trong HĐQT là ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng, cũng duy trì mức thù lao 450 triệu đồng/người.

Tổng giám đốc Novaland Dương Văn Bắc nhận mức thu nhập 3,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: NVL.

Đáng chú ý, Tổng giám đốc Novaland Dương Văn Bắc, người đảm nhận vai trò này từ tháng 11/2024 nhận mức lương "khủng" lên tới 3,6 tỷ đồng , tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng.

Mức lương này tăng mạnh tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm ông còn giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Novaland với thu nhập gần 2,2 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Phó tổng giám đốc Novaland Trần Thị Thanh Vân cũng nhận lương gần 2,2 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay, và ông Cao Trần Duy Nam, Phó tổng giám đốc Novaland, được trả lương khoảng 2 tỷ đồng .

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) cũng cho biết đã dành ra khoảng 415 tỷ đồng để trả lương, thu nhập cho nhân viên cũng như quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, mức thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên công ty này đã tăng thêm gần 3 triệu đồng/người và ở mức 13,1 triệu đồng.

Đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc, Đất Xanh dành ra 9,2 tỷ đồng để trả lương cho nhóm này.

Riêng ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc, nhận mức lương gần một nửa với 4,1 tỷ đồng , tăng 34% so với mức 3,07 tỷ đồng trong cùng kỳ và tương đương mức 456 triệu đồng/tháng.

Chi tiết về thu nhập, thù lao của từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và các Phó tổng giám đốc không được Đất Xanh công bố trong báo cáo tài chính mới nhất.