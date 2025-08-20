Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều lãnh đạo cùng cổ đông lớn thoái vốn tại Đất Xanh

  • Thứ tư, 20/8/2025 11:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, nhiều lãnh đạo cấp cao cùng cổ đông lớn tại Đất Xanh bán ra hàng triệu cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ doanh nghiệp là Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức.

Theo đó, ông Đức đã hoàn tất giao dịch bán 744.418 cổ phiếu DXG trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến 19/8. Với mức giá bình quân khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ mang lại cho ông gần 15 tỷ đồng. Sau giao dịch, lượng cổ phần ông Đức nắm giữ tại Đất Xanh đã giảm từ 0,17% xuống 0,09% vốn điều lệ, còn lại 952.000 cổ phiếu.

Tương tự, doanh nghiệp cho biết bà Đỗ Thị Thái, Phó tổng giám đốc DXG, cũng đã đăng ký bán 413.300 cổ phiếu trong giai đoạn 15/8 đến 13/9. Nếu giao dịch thành công, nữ Phó tổng giám đốc sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,09% xuống 0,05%, còn 479.785 cổ phiếu. Với thị giá DXG hiện dao động hơn 21.000 đồng/cổ phiếu, số tiền bà Thái có thể thu về từ đợt thoái vốn ước tính khoảng 9 tỷ đồng.

Không chỉ các nhân sự trong Ban tổng giám đốc đăng ký bán cổ phiếu, mới đây ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT Đất Xanh, cũng đã đăng ký bán 6,35 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 4/8 đến 1/9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Sau khi hoàn tất, ông Hiếu sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 414.000 cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,66% xuống còn 0,04%. Ước tính số tiền ông Hiếu thu về có thể lên đến 124 tỷ đồng.

Động thái bán ra cổ phiếu không chỉ diễn ra ở nhóm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn bất động sản này mà còn ở cả nhóm cổ đông lớn nước ngoài. Trong đó, quỹ đầu tư Dragon Capital, thông qua các quỹ thành viên, đã bán tổng cộng 450.000 cổ phiếu DXG trong ngày 12/8. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của nhóm quỹ này giảm từ 14,04% xuống 13,99% vốn DXG, tương ứng 142,62 triệu cổ phiếu.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Đất Xanh vừa thông qua phương án chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 18.600 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ huy động được khoảng 1.739 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được bổ sung cho Công ty con Bất động sản Hà An (Đất Xanh nắm 99% vốn). Từ đó, vốn sẽ tiếp tục được rót vào các đơn vị thành viên để triển khai dự án DatXanhHomes Parkview tại TP Thuận An (Bình Dương, nay thuộc TP.HCM).

Đất Xanh lãi lớn

Nhờ giảm mạnh các khoản chi phí, Đất Xanh báo lãi quý II đạt 277 tỷ đồng, gấp 3 so với cùng kỳ. Doanh thu mảng môi giới tăng vọt 93%, mang về cho doanh nghiệp 555 tỷ đồng.

21:18 1/8/2025

Quỹ ngoại liên tục mua cổ phiếu DXG của Đất Xanh

Chỉ trong vòng 2 tháng, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua hơn 20 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14,17%.

06:34 29/5/2025

Đất Xanh báo lãi tăng gấp 3

Nhờ cải thiện doanh thu, Tập đoàn Đất Xanh đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 454 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm trước đó.

17:24 3/2/2025

Thủy Tiên

