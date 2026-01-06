Việt Nam có gần 300.000 doanh nghiệp mới năm 2025

Năm 2025 ghi nhận gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động, tăng hơn 27% so với năm trước, riêng tháng 12 chứng kiến số doanh nghiệp mới tăng mạnh.

Gần 17.200 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng cuối năm ngoái. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 12, cả nước có gần 17.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,9% so với tháng trước và tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, gần 10.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Cục Thống kê ghi nhận 4.594 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 9,7%; 12.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 36,6%; 5.045 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 115,1%.

Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý IV/2025 so với quý III/2025, Cục Thống kê cho hay có 75,8% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý IV/2025 tốt hơn và giữ ổn định so với quý trước (25,4% tốt hơn và 50,4% giữ ổn định); 24,2% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

Còn cả năm 2025, Việt Nam có gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm trước, tương ứng bình quân mỗi tháng có khoảng 24.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 227.200 doanh nghiệp, tăng 14,8% so với năm 2024, tức bình quân một tháng có 18.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo thống kê của Cục, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 xấp xỉ 6,4 triệu tỷ đồng , tăng 77,8% so với năm 2024.