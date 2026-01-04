Doanh nghiệp TP.HCM tuyển hơn 10.000 lao động ngay đầu năm

|
Ngày 4/1, tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 - TP.HCM, diễn ra Ngày hội việc làm đầu năm. Sự kiện do đơn vị quản lý khu công nghiệp và UBND phường Thới Hòa phối hợp thực hiện, thu hút gần 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hàng chục nghìn lao động.
Ông Bùi Đức Trung - Chủ tịch UBND phường Thới Hòa - cho biết chương trình Ngày hội việc làm nhằm kết nối doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn phường và khu vực lân cận.
Lãnh đạo UBND phường Thới Hòa cho biết, sau khi Công ty TNHH Panko Vina ra thông báo chấm dứt hoạt động từ 1/2, phường có ý tưởng tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động của doanh nghiệp này.
Ngày hội việc làm được tổ đầu năm, chính quyền địa phương mong muốn người lao động sớm tìm được việc làm, ổn định đời sống.
Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tư vấn việc làm cho người lao động tại Ngày hội việc làm.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng từ 200 đến gần 1.000 lao động. Chỉ tính riêng các khu công nghiệp ở phường Thới Hòa, phường Bến Cát, xã Bàu Bàng đang có nhu cầu tuyển dụng trên 10.000 công nhân lao động.
Có mặt tại Ngày hội việc làm, chị Duyên (40 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết trước đây từng làm công ty may mặc, nhưng đã nghỉ và làm việc bán thời gian. “Khi nghe tin có ngày hội việc làm, tôi và chồng tới để tìm việc làm phù hợp với mong muốn gắn bó lâu dài”, chị Duyên nói.
Anh Tuấn (37 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết, thời gian qua, anh làm nghề thợ sơn, từng có ý định xin vào làm việc tại công ty sản xuất nhưng lưỡng lự. “Tôi lên mạng, thấy có nhiều công ty thông báo tuyển dụng song không dám liên hệ vì sợ bị lừa. Hôm nay, tôi biết có ngày hội việc làm do cơ quan chức năng tổ chức, thấy uy tín nên đến tìm hiểu”, anh Tuấn chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, đại diện các doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm cho biết, họ tuyển lao động nhằm bù đắp vào nhân sự thiếu hụt, số khác đáp ứng nguồn nhân lực do mở rộng quy mô sản xuất trong năm 2026.