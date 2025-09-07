Gần 1.000 ứng viên tham dự sự kiện Vietjet Sky Career Day 2025

Jason (Hàn Quốc) cho biết anh có mặt ở TP.HCM từ ngày 5/9 để tham dự ngày hội tuyển dụng của Vietjet. Anh chia sẻ bản thân tìm hiểu về Vietjet từ lâu và ấn tượng môi trường làm việc quốc tế, năng động. Đây cũng là cơ hội để anh thử sức, học hỏi và theo đuổi ước mơ được làm việc trong ngành hàng không tại Việt Nam. Jason kỳ vọng có thể trở thành một phần trong đội ngũ Vietjet.