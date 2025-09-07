Gần 1.000 ứng viên tham dự sự kiện Vietjet Sky Career Day 2025

Tại sự kiện được tổ chức ở TP.HCM ngày 6/9, các ứng viên tham dự vòng tuyển chọn, phỏng vấn trực tiếp và tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc điều hành Vietjet, cùng lãnh đạo các khối khai thác bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ với ứng viên về niềm tự hào mang tên Vietjet và cơ hội phát triển sự nghiệp.
|
Giám đốc Điều hành Vietjet chia sẻ: “Vietjet tiên phong đổi mới và không ngừng mở rộng mạng bay khắp toàn cầu, đến châu Âu, châu Mỹ với đội tàu bay hiện đại. Tôi tin rằng ứng viên hôm nay sẽ phát huy hết khả năng để gia nhập đại gia đình Vietjet và đồng hành trên hành trình phát triển, trở thành hãng hàng không quốc tế của Vietjet”.
Lãnh đạo các khối chia sẻ tại sự kiện. Hãng hàng không Vietjet hiện là mái nhà chung của hơn 9.000 nhân viên đến từ hơn 66 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu, với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.
|
Đến với Vietjet Sky Career Day 2025, các ứng viên có thể ứng tuyển tại nhiều vị trí từ tiếp viên hàng không, phi công, nhân viên dịch vụ mặt đất, kỹ sư, nhân viên văn phòng. Nhiều lựa chọn, cơ hội nghề nghiệp mở ra cho bạn trẻ năng động, sẵn sàng thử sức ở đa dạng lĩnh vực trong ngành hàng không.
|
Quy trình tuyển dụng được Vietjet tiên phong thực hiện với ứng dụng công nghệ hiện đại. Hệ thống AI tự động đưa ra câu hỏi dựa trên nền tảng hồ sơ từng ứng viên, đánh giá đa chiều. Với bộ câu hỏi ngẫu nhiên được chọn lọc theo thuật toán AI, kết quả đánh giá cho thấy mức độ chính xác cao, sát thực với năng lực thực tế của ứng viên.
|
Việc ứng dụng AI vào quy trình tuyển dụng được Vietjet xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm ứng tuyển, mang đến quy trình phỏng vấn minh bạch, công bằng và chuyên nghiệp. Thay vì hình thức đánh giá truyền thống, hệ thống ứng dụng AI tự động phân tích thông tin ứng viên, xây dựng bộ câu hỏi phù hợp từng hồ sơ, tập trung yếu tố then chốt như năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng ứng phó với áp lực và tinh thần phục vụ khách hàng.
|
Jason (Hàn Quốc) cho biết anh có mặt ở TP.HCM từ ngày 5/9 để tham dự ngày hội tuyển dụng của Vietjet. Anh chia sẻ bản thân tìm hiểu về Vietjet từ lâu và ấn tượng môi trường làm việc quốc tế, năng động. Đây cũng là cơ hội để anh thử sức, học hỏi và theo đuổi ước mơ được làm việc trong ngành hàng không tại Việt Nam. Jason kỳ vọng có thể trở thành một phần trong đội ngũ Vietjet.
|
Những ứng viên trúng tuyển tại vị trí phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư sẽ có cơ hội được huấn luyện tại Học viện Hàng không Vietjet. Học viện Hàng không Vietjet là đối tác của IATA, được trang bị hiện đại với 3 buồng lái mô phỏng đào tạo phi công, thiết bị mô phỏng buồng lái, hồ bơi tạo sóng, khoang hành khách, khu đào tạo kỹ thuật, sân vận động.
|
Tại học viện, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cho nhiều vị trí trong ngành hàng không như phi công, tiếp viên hàng không, điều phái bay, kỹ sư hay nhân viên mặt đất, đồng thời mở ra lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng cơ hội nghề nghiệp rộng khắp trên mạng bay phủ khắp Việt Nam và quốc tế đến Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore…
|
Vietjet Sky Career Day với cơ hội việc làm hấp dẫn trong ngành hàng không là cầu nối giúp hàng nghìn bạn trẻ hiện thực hóa giấc mơ chinh phục bầu trời. Với chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc quốc tế và tinh thần trẻ trung, Vietjet thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi, không ngừng chinh phục điểm đến mới, mang đến cơ hội bay cho mọi người.