Ưu đãi 9/9, Vietjet khuyến mãi 99% giá vé, miễn phí 20 kg hành lý

Vietjet giảm đến 99% (chưa bao gồm thuế, phí) giá vé bay khắp Việt Nam và quốc tế, đồng thời áp dụng ưu đãi tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi cho đường bay quốc tế.

Từ 0h đến 23h ngày 9/9, hành khách nhập mã SUPERSALE99 khi đặt vé trên website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air sẽ được giảm đến 99% giá vé Eco (chưa bao gồm thuế, phí). Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả đường bay trong nước và quốc tế Vietjet đang khai thác với thời gian bay từ 1/10/2025 đến 27/5/2026.

Ngoài ra, từ 10/9 đến 23/9 (thời gian bay cụ thể phụ thuộc vào từng đường bay, chi tiết tại đây), Vietjet mang đến ưu đãi tặng 20 kg hành lý ký gửi cho hành khách mua vé Eco chặng bay quốc tế. Chỉ cần chọn thêm 20 kg hành lý ký gửi với giá 0 đồng trong quá trình đặt vé, hành khách có thể tận hưởng mùa lễ hội trọn vẹn mà không lo lắng hành lý.

Vietjet tung nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân ngày sale đôi 9/9.

Không chỉ mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, Vietjet còn mở ra hành trình trải nghiệm mùa lễ hội rực rỡ trên khắp thế giới, từ lễ hội ánh sáng huyền ảo Diwali (Ấn Độ), Tết đoàn viên Chuseok (Hàn Quốc), mùa trăng Tsukimi (Nhật Bản), đến lễ hội thả hoa đăng Loy Krathong lung linh (Thái Lan) hay bầu không khí nghệ thuật sôi động của Brisbane Festival (Australia)… Mùa Trung Thu năm nay, trên những chuyến bay đặc biệt, hành khách bay cùng Vietjet còn được hòa mình vào bầu không khí lễ hội với đèn lồng rực rỡ, chương trình nghệ thuật đặc sắc và nhiều phần quà ý nghĩa để sẻ chia với bạn bè, người thân.

Đi cùng Vietjet trên những chuyến bay, hành khách không chỉ trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, mà còn được trải nghiệm thực đơn món nóng của ẩm thực Việt Nam và thế giới như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… cùng chương trình văn hoá nghệ thuật ở độ cao 10.000 m.

Hãng lưu ý chương trình khuyến mãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.