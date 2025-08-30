Cùng Vietjet bay khắp thế giới tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Với hành trình phát triển không ngừng, Vietjet đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt hành khách trên hơn 170 đường bay khắp Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương. Đây là những dấu ấn sinh động cho sự phát triển năng động của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời là minh chứng cho khát vọng hội nhập, vươn cao của đất nước trong dòng chảy lịch sử 80 năm cũng như trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.