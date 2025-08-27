Vietjet tặng hàng trăm nghìn vé 0 đồng mừng 80 năm Quốc khánh

Hòa chung không khí mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Vietjet dành tặng người dân, du khách hàng loạt ưu đãi đặc biệt và hoạt động ý nghĩa trong dịp lễ trọng đại này.

Trong 3 ngày vàng từ 0h ngày 28/8 đến 23h ngày 30/8, Vietjet triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt với hàng trăm nghìn vé hạng Eco có giá từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế. Khách hàng có thể đặt vé qua website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay linh hoạt từ ngày 1/10 đến ngày 27/5/2026 (thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay).

Vietjet dành tặng khách hàng loạt ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Quốc khánh.

Đặc biệt, trong thời gian từ 28/8 đến 5/9, Vietjet chào đón tất cả người dân và du khách đến với khu vực của hãng tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, khách tham quan sẽ được khám phá những dấu ấn tiên phong của Vietjet trong hành trình phát triển mạnh mẽ cùng hàng không Việt Nam, đồng thời trải nghiệm khu “kết nối tự hào”, ứng dụng AI cùng các mô hình sáng tạo hiện đại.

Du khách có thể check-in nhận “hộ chiếu” Vietjet, sưu tập 9 dấu mộc để đổi quà tặng hấp dẫn như vé bay giảm giá đến 92% (chưa bao gồm thuế, phí), gặp gỡ các chuyên gia hàng không, trò chuyện cùng KOL, thưởng thức những màn trình diễn light show, fashion show ấn tượng và chiêm ngưỡng những biểu tượng toàn cầu gắn liền với hành trình bay Vietjet.

Trên chuyến bay của Vietjet, du khách được thưởng thức ẩm thực phong phú.

Đặt vé bay cùng Vietjet ngay hôm nay để hòa mình vào không khí đại lễ lịch sử tại Hà Nội, hay khám phá những điểm đến mới khắp Việt Nam và quốc tế cùng bạn bè, người thân. Trên mỗi chuyến bay, Vietjet chào đón hành khách bằng những màn trình diễn âm nhạc sôi động, thực đơn phong phú với phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa, Milo dầm, trà sữa… cùng nhiều hoạt động bất ngờ ở độ cao 10.000 m.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Độc giả tham khảo tại đây.