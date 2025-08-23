Vietjet được vinh danh trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Vietjet tiếp tục ghi dấu ấn trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 do tạp chí Forbes bình chọn, khẳng định vị thế tài chính và năng lực quản trị vượt trội.

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, CFO Vietjet - đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Theo danh sách, Vietjet thuộc top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trong năm qua, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng hàng không thế hệ mới.

Danh sách top 50 của Forbes được lựa chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất ROE, ROC, EPS giai đoạn 2019-2024, vị thế ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển.

Vietjet khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng không, khi góp mặt trong top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất năm 2024.

Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách này lần nữa khẳng định sức mạnh tài chính, năng lực quản trị hiệu quả của Vietjet, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với định hướng trở thành tập đoàn hàng không quốc tế, Vietjet vừa tạo giá trị cho nhà đầu tư vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang đến nhiều cơ hội đi lại và du lịch, Vietjet hướng đến trở thành tập đoàn hàng không quốc tế. Doanh nghiệp vừa đảm bảo lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư vừa kiến tạo giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong kỷ nguyên phát triển mới.