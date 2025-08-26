Vietjet tăng chuyến bay Singapore - Phú Quốc, giá vé chỉ từ 0 đồng

Vietjet tăng tần suất khai thác đường bay Singapore - Phú Quốc lên 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 23/12, đồng thời dành tặng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Với các đường bay kết nối Singapore với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, tổng số chuyến bay kết nối Việt Nam và “Đảo quốc Sư tử” của Vietjet sẽ tăng lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Vietjet sẵn sàng cho mùa du lịch cuối năm, đặc biệt quan tâm và tăng cường số chặng bay Phú Quốc - Singapore.

Phú Quốc là một trong những thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam, cuốn hút du khách với Bãi Sao hoang sơ, những con sóng rì rào tại Bãi Trường sôi động và bờ cát trắng mịn như kem ở Bãi Khem. Hòn đảo còn lưu giữ rừng nguyên sinh hùng vĩ, những làng chài yên bình cùng nhiều di tích lịch sử giá trị. Trong khi đó, Singapore là trung tâm tài chính - thương mại sầm uất hàng đầu thế giới, đầy hấp dẫn với các tín đồ du lịch mua sắm.

Nhân dịp này, Vietjet dành tặng chương trình khuyến mãi giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trong thời gian từ ngày 28/8 đến 23h ngày 30/8 tại www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air. Thời gian bay từ 1/10/2025 đến 27/5/2026.

Với dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Vietjet luôn đồng hành cùng khách hàng trên mọi trải nghiệm bay trong nước và quốc tế.

Cùng Vietjet “Bay khắp thế giới, làm mới chính mình” trên đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp và tận tâm mang đến dịch vụ từ trái tim. Hành khách sẽ được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế qua thực đơn phong phú với những món nóng tươi ngon như Phở Thìn, bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá… Không chỉ vậy, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo ở độ cao 10.000 m và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy.

Lưu ý, ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Độc giả xem thông tin chi tiết tại đây.