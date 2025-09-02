Những chuyến bay Vietjet rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng 80 năm Quốc khánh

Hòa cùng không khí rộn ràng mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, phi hành đoàn, cán bộ, nhân viên Vietjet chào đón người dân và du khách trong không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Trong dịp đại lễ của đất nước, người dân và du khách bất ngờ khi được chào đón trong những giai điệu tự hào, ca khúc Hello Việt Nam, nhận món quà xinh xắn mang hình ảnh Việt Nam, cờ đỏ sao vàng từ phi hành đoàn Vietjet.

Trên độ cao 10.000 m, tinh thần tự hào 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của Việt Nam được Vietjet khéo léo mang tới cho tất cả hành khách của mình, tạo nên kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, Vietjet mang đến ưu đãi giảm 29% suất ăn nóng và hàng lưu niệm cho hành khách diện áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề “80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Những phần quà lưu niệm như gấu bông, khăn và áo phông phiên bản giới hạn được Vietjet thiết kế riêng cho dịp lễ Quốc khánh.

Không chỉ hành khách Việt Nam, du khách quốc tế cũng háo hức khi lần đầu trải nghiệm một ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam ngay trên bầu trời. Với bạn bè quốc tế, đây không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là dịp để chạm vào tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và sự thân thiện của người Việt Nam. Những khoảnh khắc ấy khiến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trở nên sống động và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Anh Pierre Martin (du khách đến từ Pháp) chia sẻ trong niềm xúc động: “Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được sống trong không khí Quốc khánh ngay trên chuyến bay. Giai điệu âm nhạc và màu cờ đỏ rực khiến tôi cảm nhận được sự tự hào và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam”. Với những trải nghiệm bất ngờ đó, hành trình bay đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ với anh và gia đình.

Trải nghiệm đáng nhớ của du khách nước ngoài trên chuyến bay Vietjet nhân lễ Quốc khánh.

Sở hữu đội tàu bay mang hai sắc đỏ - vàng của quốc kỳ Việt Nam, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay khắp toàn cầu, kết nối các quốc gia, dân tộc, thể hiện tinh thần và bản lĩnh cũng như trở thành “sứ giả” giới thiệu một Việt Nam thân thiện và hiếu khách.

Những chuyến bay Vietjet rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ mang đến trải nghiệm bay trọn vẹn cho người dân, du khách mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, tự hào Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cùng Vietjet, người dân và du khách được sống trong không khí lễ hội ngay trên bầu trời, kết nối Việt Nam thân thiện và hội nhập đến bạn bè quốc tế.