Dây điện tại trạm biến thế 'biến mất', cả xóm mất điện

Dây điện trạm biến thế bị cắt trộm, gây mất điện trên địa bàn phường An Phú, TP.HCM.

Ngày 19/12, người dân tại khu phố 2, phường An Phú, TP.HCM cho biết, trên địa bàn bị mất điện đột xuất, ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Sáng nay, nhân viên đang đến để khắc phục, giúp người dân sớm có điện trở lại.

Sở dĩ khu vực bị mất điện do dây điện tại t bị cắt trộm. Theo phản ánh của người dân, gần đây, tình trạng cắt trộm dây điện liên tục xảy ra, khiến họ lo lắng, bất an.

Dây điện Trạm biến thế bị cắt trộm.

Việc dây điện bị cắt trộm đã làm gián đoạn sản xuất của các cơ sở; nhà dân, nhà trọ mất điện, sinh hoạt đảo lộn. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng dây điện, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khu vực.