Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong ở Đồng Tháp

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông hy hữu khi người điều khiển môtô vướng vào dây dẫn điện dẫn đến ngã tử vong.

Vào khoảng 10h45 ngày 29/11, anh N.T.S. (sinh năm 1981, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp), điều khiển môtô trên đường lộ Ngang, thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, thì vướng vào dây dẫn điện mắc ngang đường (phục vụ hệ thống đèn chiếu sáng ven đường) nên ngã xuống mặt đường, bị thương rất nặng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 14h30 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Một vụ xe tải vướng vào dây dẫn gây thiệt hại nặng nề vừa xảy ra tại đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Mới đây, một xe container lưu thông trên đường Hùng Vương, thuộc phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cũng vướng vào hệ thống dây viễn thông và dây dẫn điện, làm đổ ngã trụ điện, gây đứt và hư hỏng nặng hệ thống dây dẫn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Được biết, trên địa bàn các phường Mỹ Phong và Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp hiện có nhiều đường dây điện và dây cáp viễn thông chằng chịt, mắc ngang đường giao thông ở tầm quá thấp; tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố giao thông và mất an toàn điện, đe dọa tính mạng người dân.