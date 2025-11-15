Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy

  • Thứ bảy, 15/11/2025 17:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Theo đó, khoảng gần 15h ngày 15/11, cư dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.

Nhiều người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

chay can ho Dream Home anh 1

Người dân di chuyển ra ngoài bằng cầu thang bộ.

Ngay sau đó, hệ thống loa nội bộ của chung cư phát thông báo hướng dẫn cư dân di chuyển theo thang bộ xuống khu vực an toàn. Vụ việc đồng thời được trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, người dân trong chung cư nhanh chóng di chuyển tới thang bộ để chạy thoát ra ngoài. Phía bên ngoài, người dân, bảo vệ, công an dùng vòi phun lên căn hộ nhưng vòi nước không tiếp cận được. Tiếp đó, họ bắc thang để nâng độ cao vòi phun nước...

chay can ho Dream Home anh 2

Lực lượng chữa cháy có mặt và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng xe thang để xử lý đám cháy. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các hộ lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/chay-can-ho-chung-cu-hang-tram-nguoi-thao-chay-post1796493.tpo

Tiền Phong

cháy căn hộ Dream Home Thành phố Hồ Chí Minh Bình Đông PCCC&CNCH Bình chữa cháy Tri hô Vòi nước

    Đọc tiếp

    Chay chung cu tai pho Dong Quan o Ha Noi hinh anh

    Cháy chung cư tại phố Đông Quan ở Hà Nội

    05:36 31/10/2025 05:36 31/10/2025

    0

    Tối 30/10, lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp đỡ 2 người dân thoát nạn trong vụ cháy tại phòng ngủ căn hộ tầng 4 tòa chung cư trên phố Đông Quan (Hà Nội).

    Chay can ho khu tap the cu o Ha Noi hinh anh

    Cháy căn hộ khu tập thể cũ ở Hà Nội

    11:52 14/11/2025 11:52 14/11/2025

    0

    Ngọn lửa bốc lên dữ dội từ khu vực chuồng cọp của căn hộ trên tầng 5 khu tập thể Trung Tự, trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội khiến nhiều người hốt hoảng.

    Chay can ho chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM

    17:12 20/10/2025 17:12 20/10/2025

    0

    Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng trên cùng thuộc chung cư Rivergate Residence (TP.HCM). Cột khói đen bốc cao, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý