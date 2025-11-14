Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy căn hộ khu tập thể cũ ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 14/11/2025 11:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngọn lửa bốc lên dữ dội từ khu vực chuồng cọp của căn hộ trên tầng 5 khu tập thể Trung Tự, trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội khiến nhiều người hốt hoảng.

Cháy ngùn ngụt tại khu tập thể cũ ở phố Phạm Ngọc Thạch Ngọn lửa bốc lên dữ dội từ khu vực chuồng cọp của căn hộ trên tầng 5 khu tập thể Trung Tự, trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội khiến nhiều người hốt hoảng.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tại khu tập thể cũ trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

Khoảng 10h ngày 14/11, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực chuồng cọp của căn hộ trên tầng 5 khu tập thể Trung Tự (phường Kim Liên).

Chay khu tap the anh 1

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại khu vực chuồng cọp dãy tập thể cũ.

Nhận được thông tin, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội) điều động cán bộ, chiến sĩ và 2 phương tiện chữa cháy đến thực hiện nhiệm vụ.

Sau khoảng 15 phút có mặt, Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Chay khu tap the anh 2

Cảnh sát nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Cũng trong sáng nay, một vụ cháy khác xảy ra tại ngôi nhà số 12, nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Người dân phát hiện hỏa hoạn vào khoảng 8h. Thời điểm xảy ra cháy, một cụ ông trong nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

"Lúc đó tôi thấy có khói bốc ra từ bên trong, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành", người phụ nữ sống gần đó kể lại.

Chay khu tap the anh 3

Ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ sâu trên phố Lĩnh Nam.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy và một xe bồn tiếp nước đến hiện trường.

Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận mà phải dừng ở ngoài ngõ 13 đường Lĩnh Nam. Lực lượng chữa cháy đã huy động nguồn nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để nhanh chóng dập lửa, ngăn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc bên trong đã bị cháy rụi.

Nguyên nhân hai vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy lớn ở một trường mầm non, nghi có người tử vong

Trường mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ cháy lớn, khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương huy động lực lượng để dập lửa, phong tỏa hiện trường.

6 giờ trước

Cháy tầng 16 chung cư ở TP.HCM

Phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một căn hộ trên tầng 16 rồi nhanh chóng lan ra khu vực ban công và hành lang, cư dân hốt hoảng tháo chạy.

11:07 11/11/2025

Cháy chung cư tại phố Đông Quan ở Hà Nội

Tối 30/10, lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp đỡ 2 người dân thoát nạn trong vụ cháy tại phòng ngủ căn hộ tầng 4 tòa chung cư trên phố Đông Quan (Hà Nội).

05:36 31/10/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://vtcnews.vn/chay-can-ho-khu-tap-the-cu-o-ha-noi-khoi-lua-boc-ngun-ngut-ar987150.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy khu tập thể Hà Nội Cháy Hà Nội Cháy Cháy khu tập thể Cháy Phạm Ngọc Thạch

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý