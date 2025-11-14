Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyen gia canh bao muc do nguy hiem cua bao so 13 hinh anh

Chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của bão số 13

15:42 6/11/2025 15:42 6/11/2025 Xã hội 3.9K

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, nhận định bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.

Chuyen gia canh bao ve con bao so 13 hinh anh

Chuyên gia cảnh báo về cơn bão số 13

20:28 4/11/2025 20:28 4/11/2025 Xã hội 1.8K

Chuyên gia khí tượng cảnh báo Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại.

Du bao duong di cua bao Kalmaegi hinh anh

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi

20:28 4/11/2025 20:28 4/11/2025 Xã hội 8.9K

Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoanh khac xe bon phat no o Hung Yen hinh anh

Khoảnh khắc xe bồn phát nổ ở Hưng Yên

18:48 29/10/2025 18:48 29/10/2025 Xã hội 9.0K

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 19h ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhận tin báo của người dân về vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG.

Khieng quan tai vuot lu o Da Nang hinh anh

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng

06:27 28/10/2025 06:27 28/10/2025 Xã hội 7.1K

Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Hoi An ngap trong bien nuoc hinh anh

Hội An ngập trong biển nước

21:42 27/10/2025 21:42 27/10/2025 Xã hội 3.3K

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

