Theo đó, trưa 31/12, trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.R (SN 1991, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ôtô đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc chở xi măng lưu thông hướng xã Long Hồ về xã Trung Hiệp.
Chiếc bánh xe và hiện trường vụ việc.
Khi đến địa điểm nói trên thì bánh xe trục trước bên trái của rơ-moóc bất ngờ văng khỏi xe và lăn qua bên trái đường, va chạm vào hai xe mô tô đang đỗ trên vỉa hè. Sau đó, bánh xe tiếp tục lao trúng chị N.T.T.T (SN 1982, trú xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Cú va chạm khiến chị T bị thương nặng. Hiện chị T. đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.
Tại hiện trường, hai xe mô tô và sơ-mi rơ-moóc bị hư hỏng.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.