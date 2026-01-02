Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe máy được phép qua lại cầu Long Biên sau gần 2 tháng sửa chữa

  • Thứ sáu, 2/1/2026 05:51 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ngày hôm nay (1/1), xe máy, xe thô sơ và người đi bộ đã được CSGT Hà Nội điều tiết, hướng dẫn cho phép đi qua cầu Long Biên sau gần 2 tháng đóng rào sửa chữa.


Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 1/1, hàng rào dẫn lên cầu Long Biên hướng Bồ Đề - Hoàn Kiếm đã được thu hồi, phương tiện xe máy, xe thô sơ và cả người đi bộ được các đơn vị chức năng là CSGT và quản lý cầu hướng dẫn, điều tiết cho lên cầu để qua sông.

Cầu Long Biên Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên cầu Long Biên và thực hiện từ sáng 1/1/2026.

Theo đó, các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (theo phương án khi chưa điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khôi phục hệ thống biển báo như trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố phối hợp hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

  • Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng, đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị đánh bom nhiều lần. Các nhịp bị đánh đổ đã được thay bằng các loại dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới (dùng móng cọc). Sau khi có cầu Chương Dương, cầu Long Biên chỉ dành cho đường sắt, đường xe thô sơ và đường bộ.

    Bạn có biết: Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác.

    • Khởi công: 12/09/1898
    • Khánh thành: 28/02/1902
    • Chiều dài: 1.681 m

Đọc tiếp

