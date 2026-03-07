Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt tàu cá chở hơn 50.000 lít dầu

  • Thứ bảy, 7/3/2026 11:34 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 3, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 liên tiếp bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép gần 90.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.

Ngày 7/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết rạng sáng 6/3, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biển cách Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 120 hải lý, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá BV-98768-TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

cho dau lau anh 1

Cảnh sát biển kiểm tra tàu cá BV-98768-TS.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu thiếu tín hiệu giám sát hành trình, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hết hạn. Đáng chú ý, hai bên mũi tàu ghi số hiệu BV 97689 TS, không trùng với số đăng ký theo hồ sơ phương tiện.

Trên tàu có 6 thuyền viên, do ông Võ Văn Tiếng (SN 1970, ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, tàu đang vận chuyển hơn 50.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật, dẫn giải tàu về cảng tại xã Năm Căn (Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sáng 3/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực biển cách Hòn Khoai khoảng 100 hải lý, lực lượng Cảnh sát biển cũng phát hiện tàu cá BV-98141-TS có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Từ (SN 1986, ngụ Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tàu và hàng cũng bị tạm giữ để điều tra.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nhật Huy/Tiền Phong

