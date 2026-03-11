Tổng số Đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là bao nhiêu người?

Theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội Việt Nam khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, trong đó 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương và 283 đại biểu ở địa phương.

Điều 8 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định: Căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội.

Thực hiện quy định nói trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1891/NQ-UBTVQH15 ngày 10/11/2025 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người.

Nghị quyết số 1891/NQ-UBTVQH15 nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương như sau:

1. Số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 217 đại biểu (43,4%)

Số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

- Các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2,0%).

- Cơ quan Chủ tịch nước: 03 đại biểu (0,6%).

- Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương) 145 đại biểu (29%).

- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 đại biểu (3,0%).

- Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu (2,6%);

- Bộ Công an (bao gồm Bộ trưởng): 3 đại biểu (0,6%).

- Tòa án Nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).

- Kiểm toán Nhà nước: 01 đại biểu (0,2%).

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 25 đại biểu (5%).

2. Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%)

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ như sau:

a) Cơ cấu định hướng: 179 đại biểu (35,8%)

Cơ cấu định hướng là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm:

- Lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội: 34 đại biểu (6,8%).

- Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội 55 đại biểu (11%). Trong đó: 17 tỉnh, thành phố bố trí 1 đại biểu chuyên trách; 13 tỉnh, thành phố bố trí 2 đại biểu chuyên trách; 4 tỉnh, thành phố bố trí 3 đại biểu chuyên trách.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 28 đại biểu (5,6%).

- Đại biểu tôn giáo: 06 đại biểu (1,2%).

- Quân đội (bao gồm Bộ Chỉ huy quân sự và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh): 14 đại biểu (2,8%).

- Công an: 9 đại biểu (1,8%).

- Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở Tư pháp: 13 đại biểu (2,6%), trong đó: Tòa án Nhân dân 5 đại biểu; Viện Kiểm sát Nhân dân 4 đại biểu; Sở Tư pháp 4 đại biểu.

- Viện nghiên cứu, trường đại học, học viện: 10 đại biểu (2%).

- Doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 10 đại biểu (2%).

b) Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 104 đại biểu (20,8%)

Cơ cấu hướng dẫn là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành: khoa học-công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa-nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sỹ, trí thức...

Trong cơ cấu này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Hướng dẫn các thông tin cơ bản về các quy định bầu cử cho cử tri như độ tuổi, thời gian, nguyên tắc bỏ phiếu hợp lý, giấy tờ thùy thân cần mang theo khi đi bầu cử... Ảnh: Minh Anh/Vietnam+.

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị: Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu: Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan ở Trung ương, địa phương và cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành (14/2).