Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM đề xuất xây công viên công cộng và Đài tưởng niệm Covid-19 tại khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, trước đây thuộc Quận 10).

Dự án này bao gồm hai hạng mục chính: xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ và mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) bằng nguồn vốn ngân sách.

Khu đất Lý Thái Tổ sẽ được cải tạo làm không gian công cộng và khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ảnh: MQ.

Tổng mức đầu tư cho việc mở rộng đường là khoảng 1.073 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm lớn nhất, khoảng 830,5 tỷ đồng (cho 115 hộ dân và một tổ chức); chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỷ đồng .

Tuyến đường Trần Bình Trọng hiện chỉ rộng trung bình 5 m và chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ, đề xuất sẽ mở rộng mặt cắt ngang lên 23 m (bao gồm mặt đường 15 m và vỉa hè mỗi bên 4 m).

Một nội dung quan trọng khác là việc xử lý 7 công trình biệt thự cổ trong khu đất. Theo Sở Xây dựng, 4 công trình (biệt thự 1, 5, 6, 7) có kết cấu ổn định, sẽ được giữ lại để bảo tồn.

Ba công trình còn lại (biệt thự số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực, bê tông bị thấm nước, rêu mốc và bong tróc. Các công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng và sẽ bị tháo

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc sớm hình thành công viên tại đây là cấp thiết, do tỷ lệ cây xanh và không gian công cộng tại nội đô hiện rất thấp, chưa đáp ứng nhu cầu người dân.

Để sớm đưa công viên vào hoạt động, Sở Xây dựng đề xuất triển khai dự án theo hai giai đoạn. Lý do là trong phạm vi dự án có tòa nhà tại số 2 Hùng Vương, thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Việc di dời tòa nhà này cần thời gian bố trí mặt bằng mới và lắp đặt hạ tầng viễn thông.

Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (không bao gồm tòa nhà số 2 Hùng Vương), hoàn thành trước ngày 10/2/2026.

Giai đoạn 2 sẽ tổ chức di dời tòa nhà tại số 2 Hùng Vương và hoàn chỉnh toàn bộ công viên trong Quý II/2026.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ có vị trí đặc biệt, tiếp giáp 3 tuyến đường (Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Trần Bình Trọng) và gần các tuyến metro trọng điểm đã quy hoạch của thành phố.

Vị trí một công trình biệt thự nằm trong khuôn viên khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: HK.

Theo đề xuất, khu vực này sẽ được điều chỉnh quy hoạch 1/2000 để hình thành công viên cây xanh, không gian công cộng, bố trí Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và khai thác không gian ngầm. Việc xây dựng công viên và đài tưởng niệm sẽ được kêu gọi bằng hình thức xã hội hóa.

Đề xuất trên của Sở Xây dựng TP.HCM được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại văn bản số 9550/VP-ĐT.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp ngày 27/10 về phương án chỉnh trang khu đất trên, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực.

Việc tháo gỡ các biệt thự xuống cấp đã được triển khai. Ảnh: MQ.

Riêng Sở Xây dựng, UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đồng thời khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng ngân sách thành phố.

Khu đất trên có diện tích khoảng 44.312 m2, toàn bộ khuôn viên gồm 7 căn biệt thự thuộc Nhà khách Chính phủ và đang bỏ trống.