Cứu 5 người mắc kẹt trong căn biệt thự bốc cháy giữa đêm

  • Thứ năm, 14/8/2025 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp hướng dẫn, cứu 5 người thoát khỏi vụ cháy nhà dân tối 13/8.

Sáng 14/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời giải cứu 5 người thoát khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đưa người mắc kẹt ra khỏi căn nhà.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/8, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà hai tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều hai xe chữa cháy, một xe cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, lính cứu hỏa tiếp cận xử lý đám cháy ở tầng một theo nhiều hướng, gồm cửa chính và cửa hông bên trái. Một tổ khác tiếp cận ban công tầng hai, hướng dẫn 5 người bị mắc kẹt thoát ra ngoài qua thang xuống khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào bên trong, đồng thời mở các cửa nhằm thoát khói. Đến khoảng 22h31 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

