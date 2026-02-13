Ký ức trở về giữa đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM

Khi Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được khánh thành tại số 1 Lý Thái Tổ, nhiều người dân ở TP.HCM tìm đến, mang theo niềm xúc động và ký ức về những mất mát chưa nguôi.

Gần 21h tối 12/2, ông Lương Văn Hùng (sống tại phường Cầu Ông Lãnh) lặng lẽ đi vòng quanh tượng đài Giọt Nước ở Công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Ông chắp tay, hướng mắt về khối tượng giữa quảng trường tròn, đôi mắt rưng rưng khi nhớ lại những ngày thành phố oằn mình trong đại dịch.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Hùng nói ông chưa từng quên quãng thời gian ấy. "Chính tôi cũng từng là bệnh nhân Covid-19. Những mất mát đó, người dân chúng tôi không thể nào quên", ông nói.

Tối 12/2, TP.HCM khánh thành Công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án được đầu tư hơn 263 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa. Trung tâm công viên là quảng trường hình tròn rộng 1.800 m2, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất - biểu tượng của ký ức và sự tưởng niệm.

Tâm điểm quảng trường là tượng đài Giọt nước cao 6 m, chu vi 13 m, chế tác từ inox gương nguyên khối. Bên trong là hình ảnh trái tim, biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bề mặt phản chiếu bóng người xung quanh, như một lời nhắc rằng nỗi đau năm ấy không của riêng ai, mà là ký ức chung của cả cộng đồng.

Nỗi mất mát không thể quên

Năm 2021, ông Lương Văn Hùng từng trải qua 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (phường Chợ Lớn, TP.HCM), quãng thời gian mà ông gọi là "đi qua ranh giới sinh tử".

Nhập viện trong tình trạng phải thở oxy, ông gần như hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ y bác sĩ. "Người nhà không thể vào chăm sóc. Vào bệnh viện là mỗi người một nơi, ai cũng tự chiến đấu", ông nhớ lại.

Suốt 21 ngày điều trị, ông sụt 8 kg, cơ thể rã rời. Khi xuất viện trở về nhà, điều duy nhất ông nghĩ đến là mình vẫn còn sống. "Lúc đó, tôi không dám nghĩ gì xa hơn", ông nói.

Ông Lương Văn Hùng chắp tay, tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ảnh: Quang Thông.

Trong số những người quen biết, ông Hùng mất hai người bạn vì Covid-19. Một người bạn thân trong đó bị nhiễm bệnh, chịu di chứng nặng nề và qua đời 2 năm sau đó, được chẩn đoán liên quan hậu Covid.

Điều khiến ông Hùng day dứt mãi là những cuộc chia ly trong bệnh viện. Ông từng nằm cạnh một phụ nữ đang điều trị thì nhận tin cha - một cán bộ công an về hưu - qua đời ở bệnh viện khác. Bà không thể nhìn mặt cha lần cuối. Chồng và hai con của bà cũng đang cách ly ở những nơi khác nhau. "Mỗi người một chỗ, chỉ biết gọi điện cho nhau. Không ai chăm sóc được ai", ông kể.

Trong phòng điều trị của ông Hùng, có những bệnh nhân không qua khỏi. Ông nhớ lại thời điểm căng thẳng nhất khi nhiều người cùng thở oxy, phải chờ máy thở khi có chỗ trống. "Ai còn sức thì được chuyển sang máy. Còn không thì vẫn nằm đó, chờ đợi", ông nói.

Theo ông Hùng, đại dịch đã khiến nhiều gia đình tan tác trong lặng lẽ. Vì vậy, khi biết thành phố xây dựng Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19, ông cảm thấy xúc động và tự hào.

"Hôm nay Công viên tưởng niệm hoàn thành, tôi rất xúc động. Đây không chỉ là công trình cảnh quan, mà là nơi để nhắc nhớ về những ngày tháng đau thương của thành phố, để những người đã mất không bị lãng quên", ông chia sẻ.

Chung nỗi niềm tương tự, anh P.Q.L. (33 tuổi, sống tại phường Gia Định) nhắc đến đại dịch như biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình. Với anh, Covid-19 không chỉ là những con số ca nhiễm hay các chốt kiểm soát dựng lên khắp phố phường, mà là ngày anh mất mẹ.

Hôm đó, cũng như bao ngày giãn cách khác, hai mẹ con anh L. ở nhà. Khi đang ngồi ở phòng khách, anh nghe một tiếng động mạnh phía sau bếp. Gọi không thấy trả lời, anh chạy vào và thấy mẹ nằm gục dưới nền nhà.

Sau buổi lễ khánh thành, lãnh đạo TP.HCM và những người có mặt dành 1 phút tưởng niệm, dâng hoa xung quanh tượng đài Giọt Nước. Ảnh: Khương Nguyễn.

Anh L. lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, việc tiếp cận y tế gặp nhiều khó khăn. Mẹ anh không qua khỏi trước khi xe cứu thương kịp đến.

"Thời khắc đó, tôi như sụp đổ. Nếu tôi không chậm trễ thì may ra bà vẫn còn sống để thấy ngày con trai lập gia đình", anh xúc động, rưng rưng nước mắt.

Đứng tại công viên tối khánh thành, anh L. cho biết nơi đây giúp anh có một không gian để lặng lẽ nhớ về mẹ và về quãng thời gian cả thành phố đã cùng đi qua.

Điểm tựa tinh thần

22h tối 12/2, gia đình chị Phương Hạnh (34 tuổi, phường Vườn Lài) vẫn nén lại vòng quanh công viên. Chị cho biết đã chờ đợi ngày công trình hoàn thành suốt nhiều tháng.

"Tôi sống ở khu này hơn 30 năm, đi ngang con đường này rất nhiều lần. Hôm nay mới chính thức bước vào. Khi thành phố có một công trình công cộng mang ý nghĩa cộng đồng như vậy, người dân ở đây cảm thấy tự hào", chị nói.

Cha chị Hạnh qua đời vì Covid-19 vào năm 2021, thời điểm dịch bệnh đạt đỉnh tại TP.HCM. Ông từng nhập viện điều trị và được xuất viện về nhà, nhưng biến chứng hậu Covid khiến sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Khoảng 21 ngày sau khi rời bệnh viện, ông qua đời vì xơ phổi, hưởng thọ 73 tuổi.

"Đó cũng là lúc thành phố bắt đầu mở cửa trở lại. Gia đình không giữ ba lại được", chị nghẹn giọng.

Gần 22h, gia đình chị Phương Hạnh lặng lẽ nán lại, cùng nhau đi dạo một vòng quanh đài Giọt Nước. Ảnh: Quang Thông.

Theo chị Hạnh, công viên không chỉ là một không gian công cộng mới, mà còn là điểm tựa tinh thần cho những gia đình từng chịu mất mát. "Có một nơi để đến, để nhớ về người thân đã mất, tôi thấy rất ý nghĩa. Tôi vừa đi, vừa thầm nghĩ đến ba: 'Ba ơi, sau dịch thành phố đẹp lên nhiều lắm, phát triển hơn nhiều lắm'", chị chia sẻ.

Chung một niềm cảm xúc, bà Phạm Thị Hồng (67 tuổi, phường Vườn Lài) cũng không giấu được xúc động khi lần đầu bước vào công viên.

Ban đầu, bà nghĩ nơi đây chỉ là một bức tường nhỏ khắc tên những người đã mất. Nhưng khi bước vào không gian rộng lớn, trang nghiêm, bà bất ngờ.

"Tôi không ngờ lại là cả một không gian lớn, hoành tráng và chỉn chu như vậy", bà nói.

Trong đợt dịch, con trai lớn của bà Hồng làm việc tại khách sạn, thực hiện "3 tại chỗ" suốt thời gian dài. Chồng bà tham gia nấu cơm từ thiện cho các khu cách ly. Con trai thứ hai tình nguyện tham gia lực lượng hỗ trợ chống dịch.

"Ba người thân đều ở ngoài tuyến đầu, ngày nào tôi cũng thấp thỏm", bà kể.

Sống gần các tuyến đường lớn, bà Hồng vẫn nhớ tiếng còi xe cấp cứu vang lên liên tục. Khu vực quanh nhà từng bị rào chắn, chỉ chừa lối nhỏ cho lực lượng chức năng và xe cứu thương ra vào.

Bà Phạm Thị Hồng tưởng nhớ những người đã qua đời trong đợt dịch Covid-19. Ảnh: Minh Vũ.

Không trực tiếp ra tuyến đầu, bà Hồng và con dâu tham gia chia thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa. Khi có rau củ, nhu yếu phẩm gửi đến đầu hẻm, bà nhận về rồi chia lại cho từng hộ. "Trong hẻm cũng có nhà có người mất. Buồn lắm", bà nói.

Sau dịch, nhìn lại xóm giềng, bà cảm thấy mình may mắn khi người thân đều bình an trở về. "Qua được mùa dịch đã là phúc rồi. Nhưng nhiều gia đình thì không còn đủ người như trước nữa", bà ngậm ngùi chia sẻ.

Vì vậy, khi công viên tưởng niệm hoàn thành, bà Hồng cho rằng đây là nơi để người dân nhớ về những người đã khuất và về một giai đoạn đặc biệt của thành phố.

“Công viên vừa là nơi để ghi nhớ công ơn của những đội ngũ y tế, những người làm việc ở tuyến đầu, vừa là chỗ để tưởng niệm những người đã mất. Có nơi này để tưởng niệm, tôi thấy ấm lòng", bà nói.

