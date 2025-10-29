Hiện trạng 'đường kẹt xe nhất TP.HCM' sắp được mở rộng

Hàng ngày, từ 7h sáng, dòng phương tiện bắt đầu dồn về hướng cầu Tân Thuận và Bến Nhà Rồng. Thông thường vào lúc 8h, tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng, xe máy, ôtô chen chúc nhau để di chuyển. Các giao lộ Hoàng Diệu, Tôn Đản, Khánh Hội đều bị ảnh hưởng, gây tê liệt cục bộ.

Tình trạng ùn tắc chủ yếu do lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm sáng. Đây là trục đường kết nối quận 4 cũ, khu vực trung tâm và phía nam thành phố nên lượng xe máy, ôtô đổ về cùng lúc khiến giao thông nhanh chóng quá tải.

Tuyến đường này chỉ dài khoảng 3 km với 2 chiều xe, mỗi chiều có 2 làn, tuy nhiên là làn đường hỗn hợp nên các loại xe từ ôtô đến xe máy đều chen chúc di chuyển.

Các tuyến giao lộ trọng điểm như Hoàng Diệu, Tôn Đản và Khánh Hội đều chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ùn tắc, phương tiện di chuyển chậm chạp, người dân gặp khó khăn trong việc lưu thông qua các điểm nút quan trọng này.

Kẹt xe kéo dài khiến nhiều người chọn leo lên lề hoặc len qua các hẻm nhỏ để tìm đường tắt. Tuy nhiên, phần lớn hẻm đều nhỏ hẹp, chỉ giúp thoát được vài chục mét trước khi tiếp tục bị chặn lại bởi ùn ứ.

Tình trạng ùn tắc trên đường Nguyễn Tất Thành hiện nay chủ yếu xuất phát từ việc mặt đường hiện tại quá hẹp, chỉ khoảng 8‑14 m, trong khi lượng phương tiện lưu thông vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều tăng mạnh.

"Giờ cao điểm mà dính đoạn này là coi như trễ chuyến. Bình thường 18 phút là qua cầu Tân Thuận, nay phải gần 30 phút. Khách sốt ruột, còn mình thì kẹt nhích từng chút một chứ cũng không biết làm thế nào", anh Dũng (55 tuổi, tài xế công nghệ) chia sẻ.

Dòng ôtô cá nhân và xe tải nhỏ nối đuôi nhau nhích từng mét, khiến các tài xế phải căng mình, liên tục quan sát và điều khiển phương tiện để di chuyển qua khu vực ùn tắc đông đúc này.

Việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành trong thời gian tới sẽ gắn liền với quá trình chuyển đổi khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Theo thông báo từ Sở Xây dựng TP.HCM, đoạn tuyến dài khoảng 2,5 km dọc bờ Tây sông Sài Gòn (từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận 1) sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe, đồng thời xây dựng hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu và thay thế lại cầu Tân Thuận 1 (tuổi đời hơn 120 năm). Tổng vốn đầu tư dự kiến vào khoảng 2.950 tỷ đồng .

Khi hoàn thiện, tuyến đường không chỉ giúp giảm áp lực giao thông khu trung tâm mà còn hình thành trục cảnh quan ven sông hiện đại, kết nối trực tiếp Bến Nhà Rồng - cầu Tân Thuận - cầu Thủ Thiêm 4.

Quyết định dừng phát triển dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng để ưu tiên làm công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân TP.HCM.

