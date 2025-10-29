Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trạng 'đường kẹt xe nhất TP.HCM' sắp được mở rộng

  • Thứ tư, 29/10/2025 13:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), nơi luôn đứng đầu danh sách các điểm ùn tắc của thành phố, chuẩn bị được chi 3.000 tỷ đồng để mở rộng.

Mo rong nguyen tat thanh anh 1

Hàng ngày, từ 7h sáng, dòng phương tiện bắt đầu dồn về hướng cầu Tân Thuận và Bến Nhà Rồng. Thông thường vào lúc 8h, tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng, xe máy, ôtô chen chúc nhau để di chuyển. Các giao lộ Hoàng Diệu, Tôn Đản, Khánh Hội đều bị ảnh hưởng, gây tê liệt cục bộ.
Mo rong nguyen tat thanh anh 2

Đoạn đường Nguyễn Tất Thành - một trong những điểm kẹt xe nhất TP.HCM sắp được mở rộng.
Mo rong nguyen tat thanh anh 3

Tình trạng ùn tắc chủ yếu do lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm sáng. Đây là trục đường kết nối quận 4 cũ, khu vực trung tâm và phía nam thành phố nên lượng xe máy, ôtô đổ về cùng lúc khiến giao thông nhanh chóng quá tải.
Mo rong nguyen tat thanh anh 4

Tuyến đường này chỉ dài khoảng 3 km với 2 chiều xe, mỗi chiều có 2 làn, tuy nhiên là làn đường hỗn hợp nên các loại xe từ ôtô đến xe máy đều chen chúc di chuyển.

Mo rong nguyen tat thanh anh 5

Các tuyến giao lộ trọng điểm như Hoàng Diệu, Tôn Đản và Khánh Hội đều chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ùn tắc, phương tiện di chuyển chậm chạp, người dân gặp khó khăn trong việc lưu thông qua các điểm nút quan trọng này.
Mo rong nguyen tat thanh anh 6

Kẹt xe kéo dài khiến nhiều người chọn leo lên lề hoặc len qua các hẻm nhỏ để tìm đường tắt. Tuy nhiên, phần lớn hẻm đều nhỏ hẹp, chỉ giúp thoát được vài chục mét trước khi tiếp tục bị chặn lại bởi ùn ứ.
Mo rong nguyen tat thanh anh 7

Tình trạng ùn tắc trên đường Nguyễn Tất Thành hiện nay chủ yếu xuất phát từ việc mặt đường hiện tại quá hẹp, chỉ khoảng 8‑14  m, trong khi lượng phương tiện lưu thông vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều tăng mạnh.
Mo rong nguyen tat thanh anh 8

"Giờ cao điểm mà dính đoạn này là coi như trễ chuyến. Bình thường 18 phút là qua cầu Tân Thuận, nay phải gần 30 phút. Khách sốt ruột, còn mình thì kẹt nhích từng chút một chứ cũng không biết làm thế nào", anh Dũng (55 tuổi, tài xế công nghệ) chia sẻ.
Mo rong nguyen tat thanh anh 9

Dòng ôtô cá nhân và xe tải nhỏ nối đuôi nhau nhích từng mét, khiến các tài xế phải căng mình, liên tục quan sát và điều khiển phương tiện để di chuyển qua khu vực ùn tắc đông đúc này.
Mo rong nguyen tat thanh anh 10

Việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành trong thời gian tới sẽ gắn liền với quá trình chuyển đổi khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.
Mo rong nguyen tat thanh anh 11

Theo thông báo từ Sở Xây dựng TP.HCM, đoạn tuyến dài khoảng 2,5 km dọc bờ Tây sông Sài Gòn (từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận 1) sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe, đồng thời xây dựng hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu và thay thế lại cầu Tân Thuận 1 (tuổi đời hơn 120 năm). Tổng vốn đầu tư dự kiến vào khoảng 2.950 tỷ đồng.

Mo rong nguyen tat thanh anh 12

Khi hoàn thiện, tuyến đường không chỉ giúp giảm áp lực giao thông khu trung tâm mà còn hình thành trục cảnh quan ven sông hiện đại, kết nối trực tiếp Bến Nhà Rồng - cầu Tân Thuận - cầu Thủ Thiêm 4.

Đề xuất chi gần 3.000 tỷ mở rộng 'đường kẹt xe nhất TP HCM'

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất đầu tư 2.950 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 6-8 làn xe, xây hầm chui Hoàng Diệu và thay cầu Tân Thuận 1 đã khai thác hơn một thế kỷ.

17:26 24/10/2025

Cận cảnh khu đất vàng ngay Bến Nhà Rồng sẽ là công viên thay vì nhà ở

Quyết định dừng phát triển dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng để ưu tiên làm công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân TP.HCM.

09:51 21/10/2025

Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành hướng ra sông Sài Gòn

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đang nghiên cứu quy hoạch khu đất cảng Khánh Hội (phường Xóm Chiếu), với định hướng ưu tiên phát triển mảng xanh và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

11:35 24/10/2025

Hoài Bảo

Mở rộng nguyễn tất thành Thành phố Hồ Chí Minh Cầu Tân Thuận Khánh Hội Nùng Tôn Đản Hoàng Diệu

