Đề xuất chi gần 3.000 tỷ mở rộng 'đường kẹt xe nhất TP HCM'

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất đầu tư 2.950 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 6-8 làn xe, xây hầm chui Hoàng Diệu và thay cầu Tân Thuận 1 đã khai thác hơn một thế kỷ.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo khẩn kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây cầu Tân Thuận mới.

Động thái này được đưa ra sau khi Thường trực Thành ủy thống nhất dừng phát triển nhà ở tại khu đất 32 ha ven sông Sài Gòn (phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ), chuyển công năng khu vực này thành công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Theo đề xuất, tuyến đường Nguyễn Tất Thành dài khoảng 2,5 km, nối từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hiện hữu lên 6-8 làn xe, đồng thời xây hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu và xây mới cầu Tân Thuận 1 đã hơn 120 năm tuổi.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.950 tỷ đồng .

Sở Xây dựng đề nghị UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ với không gian ven sông và các dự án lớn xung quanh.

Trong khi đó, Sở Tài chính sẽ tham mưu bố trí vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị trong tháng 10.

Đường Nguyễn Tất Thành là trục kết nối quận 4 và quận 7 cũ. Tuyến đường này giữ vai trò huyết mạch khi khu chế xuất Tân Thuận và khu Nam TP phát triển mạnh, song do hạ tầng nhỏ hẹp, lưu lượng xe lớn nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, nằm trong nhóm tuyến đường quá tải nghiêm trọng nhất TP.HCM.

Đường Nguyễn Tất Thành là trục kết nối chính của quận 4 và quận 7 cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo quy hoạch chung TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường ven sông Sài Gòn đoạn trùng với đường Nguyễn Tất Thành sẽ là trục giao thông mới, chia sẻ áp lực lưu thông với các tuyến Bắc - Nam hiện hữu

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng tính đến việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 3 kết nối quận 4 (cũ) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 1 km. Tuy nhiên, qua nghiên cứu đánh giá ban đầu, Sở Xây dựng thành phố cho rằng khả năng kết nối cầu Thủ Thiêm 3 với đường Nguyễn Tất Thành gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, cầu Thủ Thiêm 4 - công trình kết nối khu Nam với Thủ Thiêm - đã được nghiên cứu mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, có nhánh kết nối với đầu cầu Tân Thuận 1 (mới) và trùng hướng tuyến với metro số 7 (từ ga Thủ Thiêm đi khu Nam), cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu thông.

Do đó, việc đầu tư cầu Thủ thiêm 3 sẽ được nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch cảnh quan dọc sông Sài Gòn, với các hạng mục như công viên công cộng đa chức năng, Cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng, cảng hành khách quốc tế và phát triển khu đô thị định hướng giao thông (TOD) quanh nhà ga metro.

Đối với cầu Thủ Thiêm 4, hiện Sở Xây dựng đã hoàn thành hồ sơ báo cáo tiền khả thi. Sau khi lấy ý kiến Bộ Xây dựng, Sở sẽ hoàn chỉnh và dự kiến trình UBND TP báo cáo Hội đồng nhân dân TP xem xét thông qua trong tháng 12 tới.

Tuyến tramway dọc đường Nguyễn Tất Thành cũng được đưa vào nghiên cứu, hướng tới hình thành một trục giao thông - cảnh quan hiện đại, đồng bộ, mang bản sắc đô thị ven sông của TP.HCM.