Cận cảnh 'đất vàng' đang bị TP.HCM xem xét thu hồi

  • Thứ ba, 14/4/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khu "đất vàng" rộng hơn 5,5 ha tại số 561 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, TP.HCM) từng được quy hoạch xây cao ốc nhưng nhiều năm bỏ hoang, phát sinh bãi đậu xe và nhà xưởng.

TP.HCM đang tiến hành rà soát pháp lý nhằm xem xét thu hồi khu “đất vàng” rộng hơn 5,5 ha tại số 561 đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc). Khu đất này từng được phê duyệt xây dựng cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại, song chậm triển khai, phát sinh vi phạm xây dựng.

Khu đất nằm trên trục Kinh Dương Vương - một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Tây TP.HCM với trung tâm, được đánh giá có vị trí đắc địa.
Khu đất có nguồn gốc là nhà máy xay Cửu Long, được điều chuyển về Vinafood 2 quản lý từ năm năm 2005. Năm 2008, thành phố chấp thuận cho Vinafood 2 được chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất để xây cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cửu Long, đơn vị có vốn góp của Vinafood 2, được giao làm chủ đầu tư.
Dự án sau đó do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cửu Long làm chủ đầu tư, tiến độ dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm kể từ khi được phê duyệt năm 2017. Tháng 6/2023, UBND quận Bình Tân (cũ) từng đề xuất với UBND TP.HCM sử dụng khu đất 561 Kinh Dương Vương để đầu tư làm công viên văn hóa - cây xanh.
Sau nhiều năm, dự án vẫn không được triển khai, khiến khu đất rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, bỏ trống. Theo ghi nhận, khu đất hiện tại được sử dụng làm bãi đậu xe, chành xe, khác với mục đích ban đầu đã được phê duyệt.

Ngoài ra, bên trong khu đất còn xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng công trình bên trong (kết cấu dạng nhà xưởng) rộng 23.000 m2, gây phức tạp tình hình quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.
Kết luận thanh tra năm 2024 cũng chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình quản lý, sử dụng đất và triển khai dự án tại khu đất này.
Đầu năm nay, nhiều khu “đất vàng” khác tại trung tâm TP.HCM đã được chuyển đổi thành công viên, vườn hoa và các không gian công cộng.
Vị trí khu đất địa chỉ số 561 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, TP.HCM).

11:03 8/4/2026

09:07 4/4/2026

Đỗ Khang

Đất vàng Kinh Dương Vương TP.HCM

