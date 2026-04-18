Rạp xiếc và biểu diễn đa năng nghìn tỷ của TP.HCM

  • Thứ bảy, 18/4/2026 16:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 18/4, rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (TP.HCM) chính thức mở cửa, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và xem biểu diễn.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ, được xây dựng với hai tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 31.600 m2.

Công trình được định hướng là không gian biểu diễn xiếc và nghệ thuật đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhiều loại hình sân khấu khác nhau.
Ông Nguyễn Phi Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, cho biết buổi mini-show hôm nay sử dụng hai công năng của sân khấu hiện đại gồm sân khấu bình thường và sân khấu dưới nước. Ngoài ra, còn có màn biểu diễn múa rối nước.
Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn thử và các trích đoạn dàn dựng như màn xiếc thăng bằng, patin, lắc vòng, tung hứng, quay đĩa, quay thảm.
Ông Minh (ngụ phường Hoà Bình) đi cùng con trai tham quan rạp xiếc mới. Ông đã đến đến xem nhiều rạp xiếc khác nhau trước đây, bày tỏ sự ấn tượng với hệ thống âm thanh và ánh sáng. "Chỗ ngồi êm ái, trải nghiệm nhìn chung thật sự rất tốt", khán giả 63 tuổi nói.

Khán đài của công trình có sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Sân khấu chính có chiều cao thông thủy khoảng 24 m. Đây là thông số phù hợp cho các tiết mục xiếc trên không, biểu diễn kỹ thuật cao và các chương trình dàn dựng phức hợp.
Không chỉ khán giả mong đợi, các nghệ sĩ cũng hào hứng khi thành phố có thêm một không gian biểu diễn quy mô lớn. Chị Đào Dung cho biết: "Nghệ sĩ cần nhất là sân khấu. Cơ sở vật chất càng hiện đại, những người làm nghề càng có thêm kỳ vọng".

Cuối phần trình diễn, nhiều khán giả, đặc biệt là các em nhỏ giao lưu, chụp hình kỷ niệm.

Ngoài ra, người dân còn tham quan, tìm hiểu tổng thể kiến trúc công trình, tìm hiểu các phân khu chức năng, xem hệ thống âm thanh, ánh sáng và phòng tập của các nghệ sĩ.

Lượt khách tham quan mỗi ngày giới hạn khoảng 500 người, người dân đăng ký tham quan qua website. Thời gian tham quan rạp mới diễn ra từ 9 tới 11h ngày 18/4, 19/4, 16/5 và 17/5.

Khương Nguyễn

