Tiểu sử ông Nguyễn Văn Quảng, tân Bí thư Trung ương Đảng

  • Thứ sáu, 23/1/2026 15:52 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, vào Ban Bí thư khóa XIV.

Nguyễn Văn Quảng

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Sinh ngày 23/8/1969 tại TP Hải Phòng

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cao đẳng Kiểm sát; Cao cấp Lý luận chính trị

Trước 2012

Phó viện trưởng VKSND TP Hải Phòng

8/2012-10/2014

Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng

10/2014-5/2015

Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, VKSND Tối cao

5/2015-6/2017

Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, VKSND Tối cao tại TP.HCM

6/2017-9/2018

Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND Tối cao

9/2018-12/2019

Phó viện trưởng VKSND Tối cao

12/2019-10/2020

Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020

22/10/2020 - nay

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

9/2025

Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

4/11/2025

Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

10/11/2025

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

23/1/2026

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Thanh Hà

