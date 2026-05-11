Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 11/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định, ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Đồng thời, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Hà Minh Hải. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, việc này đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy.

Ban Tổ chức Trung ương cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm kết nối đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh khối lượng công việc của Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành thời gian tới là rất lớn, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tập thể lãnh đạo Ban, các vụ, cục, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ông Hà Minh Hải nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải sinh năm 1969, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình công tác tại Hà Nội, ông Hà Minh Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận ủy Đống Đa. Tháng 2/2025, ông Hà Minh Hải được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.