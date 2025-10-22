Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Lê Quốc Phong (trái) và ông Phạm Thành Kiên (phải). Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Sáng 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì và trao quyết định.

Cùng dự ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê quán Bạc Liêu (nay là Cà Mau), trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật (Luật Kinh tế); Cử nhân Chính trị (Triết học).

Ông bắt đầu công tác với vai trò chuyên viên Ban tổ chức chính quyền TP.HCM từ năm 1994, sau đó kinh qua Phòng Kinh tế quận 1, Văn phòng UBND quận 1.

Đến tháng 3/2000, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 1, sau đó một năm là Bí thư Quận đoàn quận 1 và tháng 6/2003 trở thành Phó trưởng Phòng Nội vụ quận 1.

Từ tháng 6/2005, ông là Chủ tịch UBND phường Bến Thành (quận 1), và đến tháng 7/2009 làm Phó chủ tịch UBND quận 1, tháng 12/2013 được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận 1.

Tháng 10/2015, ông Phạm Thành Kiên được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, và trở thành Giám đốc Sở từ tháng 1/2016, trước khi chuyển sang làm Bí thư Quận ủy quận 3 vào tháng 7/2020.

Tháng 11/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Từ tháng 8/2024 đến 30/6/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM. Sau sáp nhập địa giới, từ tháng 7/2025 đến nay, ông tiếp tục là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM.