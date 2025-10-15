TP.HCM sẽ sắp xếp nhân sự đảm bảo dám nghĩ, biết làm

Với phương châm cán bộ phải dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp nhân sự để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông chia sẻ với báo chí sau đại hội. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau 3 ngày làm việc từ 13 đến 15/10, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kì 2025-2030, một trong những nội dung được quan tâm là công tác nhân sự thời gian tới.

Cụ thể, trước khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ với báo chí về phương châm cán bộ sắp tới phải "dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm", chứ không còn "dám nghĩ, dám làm".

Trong khi đó, Báo cáo chính trị Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ, mục tiêu rất lớn, phóng viên đặt câu hỏi TP.HCM sẽ có cách lựa chọn cán bộ như thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu.

Trả lời nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cho biết sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp về công tác nhân sự, trước hết là rà soát, đánh giá theo đồ án nhân sự được Trung ương chấp thuận.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung chi tiết và kế hoạch nhân sự cụ thể để triển khai.

Bên cạnh đó là phân công nhân sự cụ thể, thành lập các ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đột phá, trọng điểm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội.

"Trong Văn kiện Đại hội đã nêu nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo bộ máy vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Vấn đề là làm sao sau Đại hội phải xây dựng được chương trình hành động thật sự chi tiết, thể hiện tất cả nội dung", Phó Bí thư Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Theo ông Thông, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là kỳ đại hội đầu tiên của thành phố sau khi sáp nhập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt này.

Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đại hội cũng đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo này.

Chia sẻ với Đại hội, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh Trung ương và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn TP.HCM trở thành hình mẫu của một "siêu đô thị" phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu. Tổng Bí thư yêu cầu thành phố trở lại vai trò là cực đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền thống dám nghĩ, dám làm.

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở rằng phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân; và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

"Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư thực sự là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước", Phó Bí thư Đặng Minh Thông bày tỏ.

​Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng cho chặng đường mới. "Những chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nguồn cảm hứng, là mệnh lệnh để TP.HCM nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bước vào một kỷ nguyên phát triển mới", ông Thông nói thêm.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh Đại hội phải tạo ra được động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh và bền vững hơn nữa.

Bí thư Quang tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm được đúc rút qua nhiều thế hệ, Đảng bộ nhân dân TP.HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới, xây dựng thành phố trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từng đại biểu và toàn đại hội sẽ nhận thức sâu sắc và chuyển hóa thành kết quả thành công thực chất của đại hội về mọi phương diện, đáp ứng niềm tin của các Đảng viên, nhân dân thành phố và cả nước, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.