'Nguồn lực quý giá nhất của TP.HCM là con người dám nghĩ, biết làm'

Người đứng đầu TP.HCM cho biết nguồn lực quý giá nhất của thành phố không phải là vốn hay cơ sở hạ tầng, mà là chính những con người năng động, dám nghĩ, biết làm cái mới, dám chịu trách nhiệm chung.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: BTC.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 15/10, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định kết quả quan trọng và lớn nhất của Đại hội là đạt được sự thống nhất rất cao về chính trị, nhận thức và hành động.

Theo ông, Đại hội đã thống nhất trong đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, nhận diện rõ nguyên nhân khách quan, những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu chiến lược cho 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn trong thời kỳ mới của TP.HCM sau hợp nhất, với khát vọng hội nhập sâu rộng và phát triển nhanh, bền vững.

Ông Trần Lưu Quang nhìn nhận TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động từ tình hình thế giới, biến động kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển ngày càng cao và cả tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ.

Theo ông, nếu không có quyết tâm chính trị cao và đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, sẽ khó hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Người đứng đầu TP.HCM khẳng định nguồn lực quý giá nhất của TP không phải là vốn hay hạ tầng, mà chính là con người năng động, dám nghĩ, biết làm cái mới, dám chịu trách nhiệm chung.

"Đó là yếu tố vô giá. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cần ý thức sâu sắc trách nhiệm cao cả của mình, chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại", ông nói.

Các đại biểu biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội. Ảnh: BTC.

Để đưa thành công của Đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I cùng các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực từ ngành, lĩnh vực đến địa phương.

Trong quá trình thực hiện, cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và khuyến khích sáng kiến, sáng tạo.

"Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống", ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư TP.HCM khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kế thừa những thành quả to lớn của các kỳ trước, đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tiên phong gương mẫu, đồng tâm chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bày tỏ niềm tin sâu sắc vào trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 110 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I - cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Đảng bộ thành phố, quyết định những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và nhân sự.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 75 đồng chí (bao gồm đại biểu chính thức và dự khuyết), là những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, khép lại thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và gửi đến Đại hội thông điệp, định hướng quan trọng về khát vọng vươn mình và tầm nhìn phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Ông cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ; các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, kiều bào và toàn thể nhân dân TP đã đóng góp trí tuệ, tâm huyết, tạo nên thành công của Đại hội.

Đại hội cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết của 546 đại biểu dự Đại hội, cùng cảm ơn các cơ quan phục vụ, tham mưu, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, khoa học và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.