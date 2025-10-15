Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến Nhân dân

Chủ trương lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIV nhằm nâng cao chất lượng, thúc đẩy sự đồng thuận và niềm tin của dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Thông báo Kết luận số 48-TB/TW của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng (xem tại đây);

- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị) (xem tại đây);

- Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2021-2030 (xem tại đây);

- Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV (xem tại đây);

- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (xem tại đây);

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (xem tại đây).

Việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của Nhân dân từ ngày 15/10 tới 15/11.