Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kì 2025-2030. Ảnh: Duy Hiệu.
Tại hội trường lớn của Học viện Cán bộ TP.HCM, các đại biểu chào đón sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo.
Đại hội triệu tập 547 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.HCM, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở.
Dự lễ khai mạc còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhiều lãnh đạo cấp cao; nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.
Theo chương trình làm việc, phiên khai mạc Đại hội có các nội dung trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.
Các đại biểu cũng sẽ theo dõi cầu truyền hình trực tiếp để nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố từ các cơ sở đảng trên địa bàn.
Phiên khai mạc đồng thời có các nội dung công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.