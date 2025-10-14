Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I  

Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Video trực tiếp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".

Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên khai mạc. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM mới sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của "siêu đô thị" này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC.

Phiên làm việc trọng thể có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.. cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.

Theo Ban tổ chức đại hội, 546 trong số 547 đại biểu được triệu tập đã có mặt, đại diện cho hơn 366.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.HCM. Trong số này, 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở.

Các đại biểu chào đón sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: BTC.

Theo chương trình làm việc, phiên khai mạc Đại hội sẽ có các nội dung như trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sau đó lắng nghe các phát biểu tham luận.

Phiên khai mạc đồng thời có phần công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm có phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Các đại biểu cũng sẽ theo dõi cầu truyền hình trực tiếp để nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố từ các cơ sở đảng trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, đại biểu sẽ thảo luận tại các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình văn nghệ chào mừng mở đầu phiên khai mạc đại hội. Ảnh: BTC.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thu hút sự theo dõi của các cơ quan, tổ chức, nhân dân không chỉ ở thành phố mà trên phạm vi cả nước. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.