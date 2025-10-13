Bí thư Trần Lưu Quang: Đảng bộ TP.HCM vươn mình vào kỷ nguyên mới

Bí thư Trần Lưu Quang tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm được đúc rút qua nhiều thế hệ, Đảng bộ TP.HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên trù bị để chuẩn bị một số nội dung cho phiên chính thức diễn ra vào ngày 14 và 15/10.

Đến dự phiên trù bị có ông Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Đức Trung, Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Trần Thị Phương Thảo, Phó chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

Phiên trù bị có 546 đại biểu (tỷ lệ 99,82%) có mặt. Trong đó có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Sự kiện hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Trần Lưu Quang nhiệt liệt chào mừng 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố đến dự đại hội.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại hội cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phiên trù bị sáng nay tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách các đại biểu, và thực hiện một số công việc quan trọng khác trước khi chính thức khai mạc đại hội sáng mai (14/10).

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công và đúng tiến độ đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở đảng và 173 đại hội cấp trên cơ sở. Các tiểu ban đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng quy định.

Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân thành phố và cả nước. Thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

"Tôi đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng các cấp đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của đại hội là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, tích cực đóng góp vào thành công của đại hội", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: BTC.

Phải tạo động lực mới, chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực

Gợi mở một số vấn đề, người đứng đầu Đảng bộ TP nhấn mạnh đại hội lần này có một cuộc cải cách lớn về tư duy và nhận thức, áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Đại hội không phát tài liệu giấy đến đại biểu, thay vào đó toàn bộ nội dung, chương trình đại hội được đưa lên phần mềm đại hội số do ban tổ chức cung cấp.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ cùng thảo luận và thống nhất chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của đại hội, cũng như thảo luận các văn kiện của Trung ương và thành phố.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, các văn kiện của thành phố đã được xây dựng theo quy trình nghiêm túc, khoa học, được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp tại nhiều hội nghị và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân thành phố, được tập thể Bộ Chính trị thảo luận cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc.

Tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổng hợp nghiêm túc, tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần tự thảo trước khi trình đại hội. Để nâng cao chất lượng phần nội dung thảo luận tại đại hội, Bí thư Quang đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lượng để tham gia ý kiến có chất lượng, trong đó lưu ý tất cả đại biểu tham gia đại hội đều phải chủ động chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận.

Các đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đối với Báo cáo Chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội, đại biểu chuẩn bị phát biểu thảo luận về việc nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, và các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bí thư Trần Lưu Quang đặc biệt lưu ý về mục tiêu tổng quát, định hướng lớn, các đột phá và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của thành phố.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đại hội Đảng bộ TP, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị đại biểu bám sát vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ Thành phố và 7 nghị quyết quan trọng của Trung ương, để có đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của thành phố, đảm bảo quá trình xây dựng triển khai thực hiện có tính khả thi cao.

Theo Bí thư Quang, tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo TP.HCM phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất.

Đảng bộ Thành phố phải đi đầu mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả phương diện, xây dựng thành phố mang tên Bác là thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam, nơi mỗi người dân đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Do đó, đại hội phải tạo ra được động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh và bền vững hơn nữa.

Bí thư Trần Lưu Quang tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm được đúc rút qua nhiều thế hệ, Đảng bộ nhân dân TP.HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới, xây dựng thành phố trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từng đại biểu và toàn đại hội sẽ nhận thức sâu sắc và chuyển hóa thành kết quả thành công thực chất của đại hội về mọi phương diện, đáp ứng niềm tin của các Đảng viên, nhân dân thành phố và cả nước, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau đó, phiên trù bị đại hội đã tiến hành bầu đoàn thẩm tra tư cách đại biểu với 5 đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Thẩm tra; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Phó trưởng ban Thẩm tra; Võ Huy Hoàng, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; Huỳnh Văn Dân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành bầu và thống nhất với danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I gồm 11 đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM; Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đại hội bầu đoàn thư ký đại hội có 3 đồng chí: Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; Trương Thanh Nga, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.