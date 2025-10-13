Gần 550 đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ trước Đại hội Đảng TP.HCM

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên trù bị, mở đầu kỳ đại hội lịch sử sau khi TP.HCM sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngay từ 7h sáng, trước khi tham gia phiên trù bị, Bí thư Trần Lưu Quang dẫn đoàn đại biểu đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).

Hoạt động ý nghĩa này có sự tham gia của gần 550 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Những hoạt động trang nghiêm ngay trước thềm Đại hội lần thứ I giúp các đại biểu nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới, nuôi dưỡng lòng tự hào sâu sắc về truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo và niềm vinh dự của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng tới nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TP.HCM phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM.

Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.