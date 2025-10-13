Bổ nhiệm hai Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải và ông Trần Thế Thông giữ chức Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Chiều 13/10, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì Lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Đinh Xuân Hải và ông Trần Thế Thông. Ảnh: SGGP.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải, Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cùng với đó, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Vụ trưởng, Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giữ chức Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao quá trình công tác của hai cán bộ được bổ nhiệm. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ghi nhận, ông Trần Thế Thông đã có quá trình công tác tại TP.HCM, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác với bề dày thành tích, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Ông Đinh Xuân Hải sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh kinh tế tại nước Anh, đã tham gia công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên nhiều cương vị.

Gửi lời chúc mừng đến ông Đinh Xuân Hải và ông Trần Thế Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc mong muốn hai cán bộ tiếp cận ngay công việc, trọng trách mới.

Ông Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê quán tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Cử nhân kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Cử nhân chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Đinh Xuân Hải sinh năm 1986, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.