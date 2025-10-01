Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí thư TP.HCM khảo sát tại phường đông dân nhất thành phố

  • Thứ tư, 1/10/2025 16:00 (GMT+7)
Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trò chuyện, lắng nghe ý kiến của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Sáng 1/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An. Đi cùng đoàn có các ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên cán bộ, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An.

Tại phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đến khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến thực hiện thủ tục. Người dân cho biết, kể từ khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, gọn hơn. Đặc biệt, cán bộ phường gần gũi, thân thiện trong quá trình giải quyết công việc.

Sau khi khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã nghe lãnh đạo phường báo cáo hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, trong đó có điều kiện làm việc của cán bộ, công chức nơi đây.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An có 15 quầy tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính. Từ ngày 1/7 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 13.569 hồ sơ. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận hơn 400 hồ sơ, chủ yếu ở lĩnh vực tư pháp, kinh doanh, đất đai, xây dựng...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, trò chuyện cùng người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Dĩ An.

Phường Dĩ An có dân số hơn 234.000 dân, là phường có dân số đông nhất của TP.HCM, đông thứ nhì của cả nước. Phường được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp (cũ).

Làm việc với phường Dĩ An, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị cán bộ, người lao động đoàn kết, luôn học hỏi, rèn luyện, trao dồi kiến thức, tinh thông về nghiệp vụ, toàn tâm toàn ý để phục vụ người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

