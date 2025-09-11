Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo đó, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Ngô Tùng.

Cũng theo quyết định trên, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM làm Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sau khi kiện toàn, đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM gồm Trưởng ban, 4 Phó trưởng ban và 11 Ủy viên.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.