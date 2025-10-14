Hiện trạng tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên sau sự cố sạt lở
Lực lượng thi công đã hoàn thành các công đoạn khắc phục cuối cùng, đảm bảo tàu có thể chạy qua đoạn đường sắt bị nước lũ gây xói lở nền đường tại khu vực xã Trung Giã (Hà Nội).
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".
Đàn cá heo bơi tung tăng gần đảo Hòn Cau được người dân ghi lại.
Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.
Sớm ngày 9/10, khi vừa qua khỏi nút giao quốc lộ 28B trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) khoảng 2 km, tài xế bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc lên.
Ngày 8/10, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết công an xã đang làm rõ vụ việc một bé trai 11 tuổi nghi bị người phụ nữ giật vé số khi đang bán dọc tuyến đường trên địa bàn.
Sáng ngày 8/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Dương (Gia Lai) thông tin nam thanh niên lái ôtô 7 chỗ tông vào quán nhậu trên địa bàn, gây chết người đã ra đầu thú.
Trưa 7/10, một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.
Video lực lượng chức năng dùng thuyền đưa hơn 200 học sinh và giáo viên vượt suối đến trường.
Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa kéo dài trong 6h (từ đêm tới sáng ngày 7/10) phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2 mm, trạm Mễ Trì 100,2 mm...
Sáng 6/10, Công an phường Buôn Hồ (Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người diễn ra tối 5/10.