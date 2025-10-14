Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I diễn ra sáng nay

Tại Phiên khai mạc, đại biểu dự Đại hội theo dõi cầu truyền hình trực tiếp nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố từ các cơ sở đảng trên địa bàn thành phố.

Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành Phiên khai mạc. Đây là Đại hội đầu tiên của TP.HCM mới sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt này.

Đại biểu đến dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10. Ảnh: Ngô Tùng.

Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên làm việc trọng thể này.

Theo chương trình làm việc, Phiên khai mạc Đại hội diễn ra các nội dung: trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm có phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 triệu tập 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13 tới 15/10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Đại hội xác định chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới” và có phương châm là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”.

Trước thềm các phiên làm việc của Đại hội, các đại biểu cùng lãnh đạo thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đại biểu dự Đại hội cũng có dịp trải nghiệm chuyến metro số 1 (Bến Thành Suối Tiên); tham quan, trải nghiệm một số mô hình kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ tiêu biểu trên địa bàn thành phố, như: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Campus), Khu công nghiệp Becamex Bình Dương, Trung tâm Hội nghị Triển lãm phường Bình Dương, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.