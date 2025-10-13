Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ

  • Thứ hai, 13/10/2025 10:43 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tong Bi thu To Lam anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo đến dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các Ban, cơ quan trung ương của Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương;…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tong Bi thu To Lam anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Được tổ chức trong hai ngày 12-13/10, Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân vì dân".

Tong Bi thu To Lam anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các triển lãm tại Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 4

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 5

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tham dự Đại hội có 452 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Tong Bi thu To Lam anh 6

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 7

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 8

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 9

Các đại biểu quân đội dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 10

Các đại biểu công an dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 11

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tong Bi thu To Lam anh 12

Tham dự Đại hội có 452 đại biểu chính thức. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tong Bi thu To Lam anh 13

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trước đó, ngày 12/10, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội và tại các tổ...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

8 giờ trước

Đoàn đại biểu ĐH Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

32:1920 hôm qua

Gần 550 đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ trước Đại hội Đảng TP.HCM

Ngay trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Trần Lưu Quang dẫn đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ trước

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

