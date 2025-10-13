Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 yêu cầu và 5 định hướng với Đảng bộ Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 453 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, ý chí thống nhất và khát vọng phát triển của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Chính phủ là Đảng bộ lớn, quan trọng trực thuộc Trung ương, là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập của đất nước.

"Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo quá trình chuẩn bị Đại hội bài bản, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị", Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá. Tập thể Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến chỉ đạo và có những góp ý mang tính định hướng liên quan đến Văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất. Nội dung dự thảo các văn kiện đã bám sát các quan điểm, định hướng nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Chính phủ hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động với nhiều điểm sáng

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ (dịch COVID-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…). Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng

Kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, hạn chế tác động đứt gãy chuỗi cung ứng, triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 68 triệu lượt người lao động và trên 1,4 triệu doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi và tăng trưởng.

Cả giai đoạn 2021-2025, ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu còn lại xấp xỉ đạt.

Các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế và hạ tầng được triển khai quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, tạo thông thoáng hơn trong các thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Văn hóa, xã hội, môi trường có chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 4,1% xuống còn 1,3%, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng.

"Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới", Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm với Đảng bộ Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

'Hàng thẳng, lối thông' thì bây giờ phải 'bước đều, bước vững chắc' vào kỷ nguyên mới

Bên cạnh kết quả rất tích cực, Tổng Bí thư đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường… chưa được giải quyết căn cơ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp, ngành có lúc chưa thật quyết liệt, chưa sâu sát; tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa đồng đều. Công tác chuẩn bị một số đề án, chương trình lớn còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự chủ động, sáng tạo, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; một bộ phận cán bộ, đảng viên năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương còn hạn chế; sự phối hợp có nơi chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời.

Những hạn chế đó chính là bài học sâu sắc để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, đưa Đảng bộ Chính phủ thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền – coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham quan triển lãm chào mừng Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn. Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai. Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề, với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện, trên tinh thần: (1) Tất cả vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân; (2) Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; (3) Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội, khơi dậy và huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm

Báo cáo chính trị, Chương trình hành động đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ cụ thể, thể hiện tính chiến đấu, tính hành động rất cao. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và cơ bản thống nhất, xin nhấn mạnh và lưu ý thêm 3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm:

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ 3 yêu cầu:

Một là, thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hai là, nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất. Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn". Cần có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham quan triển lãm chào mừng Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 công tác trọng tâm:

Thứ nhất: Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, nơi trực tiếp cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước. Do đó, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm "không có vùng tối, vùng xám", "khoảng trống, điểm mờ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong các cơ quan; rà soát, bổ sung quy trình, quy chế làm việc; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để bảo đảm thông suốt, hiệu quả, khắc phục tình trạng chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền. Hiệu quả hoạt động của Chính phủ chính là thước đo năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Chính phủ.

Thứ hai: Tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030: phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt, hiệu quả; tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá ở các động lực mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn), tập trung xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, các ngân hàng yếu kém, bảo đảm sự lành mạnh, bền vững của hệ thống kinh tế - tài chính.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược (nội dung này vừa qua đã được Hội nghị Trung ương 13 quyết nghị). Phát triển mạnh thị trường trong nước; mở rộng, đa dạng hóa thị trường quốc tế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu, rộng hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các trưng bày tại triển lãm chào mừng Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thứ ba: Chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị); nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới. Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng. Đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế.

Thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục – đào tạo là "quốc sách hàng đầu"; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học. Chú trọng phát triển, trọng dụng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, cũng như trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ tư: Phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng xã hội văn minh, đoàn kết, tiến bộ. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng y tế, an sinh xã hội; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, phát triển con người toàn diện. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm: Bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, với trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Chính phủ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới: hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đảng bộ Chính phủ, các Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, thực chất, không hình thức. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đảng bộ Chính phủ sẽ cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất, không hình thức

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, bài phát biểu của đồng chí ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, toàn diện, bao quát, tạo động lực, truyền cảm hứng, là nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Chính phủ và hàng trăm nghìn đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, qua phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta thấy rõ hơn định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới, xác định rõ hơn trọng trách nặng nề nhưng vẻ vang của Đảng bộ Chính phủ trước Đảng, trước Nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và một trong những lực lượng nòng cốt trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Chúng tôi đặc biệt lưu ý và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là những bức xúc của nhân dân liên quan ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, ùn tắc giao thông… Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương có những giải pháp đột phá; hiện đã xây dựng các đề án, dự án, huy động, bố trí nguồn lực và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề này", đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ.

Đảng bộ Chính phủ, các Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, thực chất, không hình thức; đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng bộ Chính phủ cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ Chính phủ xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp, đồng hành của Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực, đồng tình, ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.