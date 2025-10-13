Đại biểu Đại hội Đảng TP.HCM ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: BTC.

Sáng nay (13/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên trù bị để chuẩn bị các công việc quan trọng trước phiên chính thức diễn ra vào ngày 14 và 15/10.

Đáng chú ý, bên cạnh các nội dung làm việc phục vụ đại hội, toàn thể đại biểu đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Đại hội triệu tập 547 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.HCM, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở .

Tại phiên trù bị, có mặt 546 đồng chí (chiếm tỷ lệ 99,82%), vắng 1 đồng chí có lý do (chiếm tỷ lệ 0,18%) .

Toàn thể đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: BTC.

Sau khi bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban thẩm tra tư cách đại biểu, phiên trù bị đã thông qua chương trình làm việc phiên chính thức; quy chế làm việc của đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP.HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; cũng như nội quy Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, các đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.

Đây là kỳ đại hội mang tính chất lịch sử, khi TP.HCM giờ đây đã hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành một siêu đô thị 6.773 km2, quy mô dân số hơn 13,6 triệu người.

Trước bước ngoặt này, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 lấy chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".