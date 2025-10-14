Đại biểu TP.HCM đề xuất đưa Bộ tứ Nghị quyết vào Văn kiện Đại hội Đảng

Đại biểu kiến nghị bổ sung 4 Nghị quyết quan trọng của Trung ương (57, 59, 66, 68) vào quan điểm, mục tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP.HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: BTC.

Ngày 13/10, trong phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Thành phố góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Đức, việc tổ chức lấy ý kiến Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đại biểu tham dự đại hội và các tầng lớp nhân dân góp ý nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước.

Đa số ý kiến cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của đất nước.

Đồng thời, văn kiện thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng, mang tính định hướng chiến lược cao, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Kiến nghị bổ sung Bộ tứ Nghị quyết vào quan điểm của đại hội

Cụ thể, về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc Trung ương tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; và cho rằng đây là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, tránh được trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các báo cáo theo hướng liên thông, đồng bộ.

Chủ đề đại hội cũng được đánh giá đã phản ánh toàn diện, thống nhất trên cơ sở kế thừa, phát triển các văn kiện trong thời kỳ đổi mới.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị chủ đề cần thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, đi đôi với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội; nhấn mạnh rõ hơn vai trò dẫn dắt của Đảng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng - đây là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu đang diễn ra phức tạp và biến đổi không lường trước.

Về phương châm đại hội, một số ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "Trách nhiệm" vào phương châm Đại hội thành: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển".

Liên quan đến nội dung, các đại biểu cho rằng việc đánh giá tổng quát cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước sau 40 năm đổi mới, xây dựng và phát triển được Đảng rút ra có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần phân tích, bổ sung số liệu minh chứng đầy đủ hơn về tác động của đại dịch Covid-19, công tác phòng chống dịch; biến động kinh tế toàn cầu, những thay đổi sâu sắc về bối cảnh của thế giới tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Bên cạnh đó, cần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực; chất lượng nguồn nhân lực; và những kết quả nổi bật trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng.

Song song, cần đánh giá thêm việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ Đảng; làm rõ mối quan hệ giữa các cơ quan kiểm soát quyền lực với chính quyền.

Về hạn chế, yếu kém, các đại biểu cho rằng cần tập trung đánh giá về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác cải cách hành chính, nhiều thủ tục còn rườm rà; pháp luật còn chồng chéo, thiếu phù hợp đặc thù vùng miền, thiếu tầm nhìn dài hạn, dự báo còn chủ quan; nguồn lực trong dân lớn nhưng chính sách huy động chưa đột phá. Công nghiệp nền tảng, mũi nhọn còn hạn chế.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực thực thi chính sách - không để "chủ trương đúng nhưng thực hiện yếu"; linh hoạt trong phản ứng chính sách - tránh bảo thủ, chậm thay đổi trước các biến động toàn cầu; truyền thông và tạo đồng thuận xã hội - rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện.

Cần nhận diện thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, AI, dịch bệnh toàn cầu, xung đột chiến tranh và bất cập trong công tác phối hợp bộ, ngành, địa phương Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP.HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Về quan điểm, mục tiêu, có ý kiến đề nghị cần nhận diện thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, AI, dịch bệnh toàn cầu, xung đột chiến tranh và bất cập trong công tác phối hợp bộ, ngành, địa phương, cũng như bổ sung dự báo về kinh tế - thương mại, chủ nghĩa dân tộc, nhân quyền dân chủ, an ninh phi truyền thống.

Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị bổ sung 4 Nghị quyết quan trọng của Trung ương vào bối cảnh trong nước (Nghị quyết 57, 59, 66, 68); bổ sung quan điểm "Con người là trung tâm, mục tiêu và động lực then chốt"; phát triển gắn với bảo vệ môi trường; đề cao kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa dân tộc; nhấn mạnh mối quan hệ "phát triển để ổn định và ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững".

Tập trung các chiến lược quan trọng, tránh dàn trải

Về các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung đối với một số lĩnh vực quan trọng cần vai trò dẫn dắt của thành phần kinh tế Nhà nước, các lĩnh vực khác cần tạo không gian phát triển cho thành phần kinh tế tư nhân để phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung: "Xây dựng con người Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo, thích ứng nhanh, có bản lĩnh văn hóa và đạo đức làm nền tảng".

Nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xác định chuyển đổi số là công cụ trọng yếu để các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp nhận phản ánh, góp ý chính sách, từ đó tăng cường công khai, minh bạch trong quản trị xã hội, là cấu phần quan trọng của Chính phủ số và Xã hội số.

Hầu hết ý kiến cũng đề xuất bổ sung vào đột phá chiến lược số (3): Mục tiêu cụ thể về phúc lợi công nhân trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030; ưu tiên xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ công nhân trong quy hoạch các khu công nghiệp mới; tăng chỉ tiêu, cơ chế phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân; giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương; có chính sách hỗ trợ tổ chức đảng tại doanh nghiệp yếu kém về điều kiện tổ chức sinh hoạt, tạo động lực duy trì và phát triển tổ chức.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10. Ảnh: BTC.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, các ý kiến đánh giá đã được xây dựng chặt chẽ, mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, khả thi, phân công trách nhiệm và tiến độ cụ thể, rõ ràng.

Tuy nhiên, để đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, đề nghị Trung ương tiếp tục rà soát, ưu tiên tập trung các chiến lược quan trọng, tránh dàn trải, nhất là các chiến lược chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế sáng tạo, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng tự động hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng bộ máy trong sạch, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, phải xác định rõ mốc thời gian, tiêu chí định lượng, cơ chế giám sát; làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành để tránh chồng chéo.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đa số ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo đã nhận định, đánh giá những thành tựu to lớn, nhất là trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần có giải pháp mạnh mẽ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể lực và ý chí; chú trọng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội chủ nghĩa; phát triển lý luận về quản trị số, xã hội số, giáo dục số, gắn với kinh tế tri thức, dữ liệu và đổi mới sáng tạo; phát triển xanh, số và sáng tạo, đột phá trong chuyển đổi số và kinh tế xanh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.