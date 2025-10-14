Những hoạt động nổi bật trong phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Phát biểu trước đại hội, Bí thư Trần Lưu Quang nói: "Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi: 'TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?'". Ảnh: BTC.