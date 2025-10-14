Những hoạt động nổi bật trong phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM

|
Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Duy Hiệu.
Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM mới sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của "siêu đô thị" này. Ảnh: BTC.
Theo Ban tổ chức đại hội, 546 trong số 547 đại biểu được triệu tập đã có mặt, đại diện cho hơn 366.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.HCM. Trong số này, 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở. Ảnh: BTC.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội: "Việc hợp nhất TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng Thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu "siêu đô thị", hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững. Xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam". Ảnh: BTC.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13 -15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Ảnh: BTC.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ngoài ra đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 110 đồng chí. Ảnh: BTC.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt trong phiên khai mạc. Ngoài ra, ông Lê Quốc Phong được chỉ định làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BTC.
Phát biểu trước đại hội, Bí thư Trần Lưu Quang nói: "Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi: 'TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?'". Ảnh: BTC.
Sáng 14/10, trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và trải nghiệm các hoạt động tại triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.
Các lãnh đạo tham quan, chiêm ngưỡng hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược đang quy tụ tại Triển lãm Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP.HCM, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I. Ảnh: Duy Hiệu.