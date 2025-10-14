Danh sách 110 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự lễ công bố có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 110 đồng chí.
