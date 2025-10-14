Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Danh sách 110 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030

  • Thứ ba, 14/10/2025 11:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo quyết định chỉ định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 đồng chí, tăng 3 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.

Ngày 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 110 đồng chí.

Dai hoi Dang bo TP.HCM anh 1

Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

2 giờ trước

Ông Trần Lưu Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư TP.HCM

Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

2 giờ trước

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Sáng nay, 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

4 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://www.sggp.org.vn/bo-chinh-tri-chi-dinh-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm-nhiem-ky-2025-2030-gom-110-dong-chi-post817660.html

SGGP

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đại hội Đảng bộ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân Tô Lâm Đại hội TP.HCM Đại hội Đảng bộ Đảng bộ TP.HCM Trần Lưu Quang Bí thư TP.HCM

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý