Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.L.

Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư và các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh theo cơ cấu.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Thành ủy khác gồm ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông; và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Trong khi đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: BTC.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, là tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, Cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Lê Quốc Phong đã trải qua nhiều vị trí ở Thành Đoàn TP.HCM, Trung ương Đoàn, tỉnh Đồng Tháp và đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Ông Lê Quốc Phong có quá trình học tập, công tác, trưởng thành từ phong trào Đoàn tại TP.HCM. Tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, học tập và công tác tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.