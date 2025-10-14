Ông Trần Lưu Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư TP.HCM

Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC.

Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kì 2025-2030 đã điễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 110 đồng chí, tăng 3 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lưu Quang cùng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: BTC.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Vào tháng 2/2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Đến tháng 4/2021, ông chuyển công tác đến TP Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Tháng 1/2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng. Từ tháng 8/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tháng 1/2025, ông Trần Lưu Quang được Trung ương bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư.

Ngày 25/8, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.